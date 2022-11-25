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Авто

Стартували продажі недорогого молодіжного кросовера Kia вартістю від $20 000 (фото)

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Фото: Kia | Kia Seltos 2023 впізнається за збільшеною решіткою радіатора та новими фарами

Кросовер Kia Seltos змінився зовні, а його салон став сучаснішим. Топова турбована версія отримала збільшення потужності.

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Новий Kia Seltos 2023 надійшов у продаж. Компактний кросовер запропонований за ціною від 19 930 до 30 300 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт корейського автовиробника.

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Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Kia

Оновлений Kia Seltos вже доступний на батьківщині, у Південній Кореї та в Австралії. На початку 2023 року молодіжна модель також з'явиться у США, Канаді, Китаї та інших країнах.

Відрізнити новий Kia Seltos 2023 можна за збільшеними решітками радіатора, зміненими фарами та новими бамперами. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова.

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На передній панелі тепер встановлені два великі дисплеї
Фото: Kia

У салоні зміни кардинальніші. На передній панелі тепер встановлені два сучасні 10,25-дюймові дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрин мультимедіа. Також замінено перемикачі клімат-контролю. Компактний кросовер має місткий 468-літровий багажник.

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Зі старту моделі запропоновано два бензинові двигуни. Кросовер Kia Seltos зберіг базову 2,0-літрову четвірку на 147 к. с., а ось 1,6-літровий турбодвигун отримав збільшення в потужності і тепер розвиває 198 к. с.

Об'єм багажника складає 468 л. Fullscreen
Об'єм багажника складає 468 л.
Фото: Kia

Пізніше у різних країнах також з'являться бензинові мотори об'ємом 1,4 л (140 к. с.), 1,5 л (115 к. с.) та 1,6 л (123 к. с.), а також турбодизелі об'ємом 1,5 л (115 к. с.) та 1,6 л (136 к. с.). Доступні версії з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault презентували економічний гібридний кросовер із витратою палива 4,6 л на 100 км.