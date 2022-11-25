Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером (фото)

Nissan Leaf нової генерації стане купе-кросовером з яскравим динамічним дизайном. Запас ходу електромобіля суттєво збільшиться.

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Новий Nissan Leaf третього покоління з'явиться у 2024 році й перетвориться на кросовер. Про це під час автошоу у Лос-Анджелесі повідомив один із топменеджерів японської корпорації журналістам сайту Motor.es.

Представник компанії, який побажав залишитись невідомим, повідомив, що новий Nissan Leaf кардинально зміниться. На зміну хетчбека С-класу прийде кросовер.

[ + – ] Новий Nissan Leaf обіцяють презентувати у 2024 році Фото: Nissan

Таке рішення обумовлено зростанням популярності невеликих міських кросоверів та падінням попиту на традиційні хетчбеки. Раніше циркулювала інформація, що Nissan Leaf можуть навіть зняти з виробництва, проте її спростували. Модель вирішили залишити, але у зміненому вигляді.

Перші офіційні тизери Nissan Leaf 2025 були опубліковані в інтернеті. Електрокар вийшов стрімким на вигляд — у нього похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія.

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Кросовер Nissan Leaf позиціюють як молодшого брата електромобіля Ariya — саме у нього для нової моделі запозичують платформу CMF-EV. Автомобіль стане більшим за попередника, а його запас ходу повинен суттєво збільшитися. Виробництво моделі продовжиться на заводі у Сандерленді (Великобританія).

Нагадаємо, що Nissan Leaf випускають з 2010 року і вже зібрано понад 600 тисяч авто. Це найпопулярніший електромобіль в Україні.

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