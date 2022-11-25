Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером (фото)

Nissan Leaf новой генерации станет купе-кроссовером с ярким динамичным дизайном. Запас хода электромобиля существенно увеличится.

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Новый Nissan Leaf третьего поколения появится в 2024 году и превратится в кроссовер. Об этом во время автошоу в Лос-Анджелесе сообщил один из топ-менеджеров японской корпорации журналистам сайта Motor.es.

Представитель компании, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что новый Nissan Leaf кардинально изменится. На смену хэтчбеку С-класса придет кроссовер.

[ + – ] Новый Nissan Leaf обещают презентовать в 2024 году Фото: Nissan

Такое решение обусловлено ростом популярности небольших городских кроссоверов и падением спроса на традиционные хэтчбеки. Ранее циркулировала информация, что Nissan Leaf могут даже с нять с производства, однако ее опровергли. Модель решили оставить, но в измененном виде.

Первые официальные тизеры Nissan Leaf 2025 уже были опубликованы в интернете. Электрокар получился стремительным на вид – у него покатая аркообразная крыша и высокая оконная линия.

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Кроссовер Nissan Leaf позиционируют как младшего брата электромобиля Ariya – именно у него для новой модели позаимствуют платформу CMF-EV. Автомобиль станет крупнее предшественника, а его запас хода должен существенно увеличиться. Производство модели продолжится на заводе в Сандерленде (Великобритания).

Напомним, что Nissan Leaf выпускают с 2010 года и уже собрано свыше 600 тысяч авто. Это самый популярный электромобиль в Украине.

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