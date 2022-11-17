Элегантный дизайн и 4 секунды до сотни: рассекречен новый электрокроссовер Smart (фото)

Купе-кроссовер Smart #3 — самая большая модель в истории немецкой марки. Электромобиль предложат в версиях мощностью 272 и 428 л. с., а его запас хода составит от 400 до 440 км.

Related video

В интернет просочились первые фото Smart #3. Стильный электрический кроссовер должны презентовать до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Smart #3 рассекретили в Китае. Именно в этой стране на предприятии Geely наладят выпуск электрокара, ведь китайский концерн является совладельцем Smart вместе с Mercedes-Benz. Именно в Geely разработали платформу для модели.

[ + – ] Электрокар предложат в версиях мощностью 272 и 428 л. с. Фото: CarNewsChina

В Китае выпускают и родственный кроссовер Smart #1. Новая модель очень схожа с ним внешне – сохраняет элегантный дизайн с плавными обводами и каплевидными фарами. Главное ее отличие – покатая купеобразная крыша. Кроме того, новый Smart #3 несколько крупнее — это самое большое авто в истории марки.

Габариты Smart #3 2023:

Длина – 4400 мм

Ширина – 1844 мм

Высота – 1556 мм

Колесная база 2785 мм

Масса – 1740 кг

[ + – ] Производство кроссовера наладят в Китае Фото: CarNewsChina

Двигатели также знакомы по Smart #1. Поначалу дебютирует 272-сильный заднеприводной вариант, способный развить 180 км/ч. Позже появится 428-сильный электромобиль Smart #3 Brabus с полным приводом. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4 с.

Важно

Toyota показала стильный и недорогой электрокроссовер для молодежи (видео)

Обе модификации получат аккумуляторную батарею на 66 кВт∙ч. Запас хода составит 440 км в 272-сильной версии и 400 км – в 428-сильной.

Ранее Фокус рассказывал, что на платформе Smart #1 и #3 также построят недорогой электрокроссовер Volvo.