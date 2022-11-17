Елегантний дизайн та 4 секунди до сотні: розсекречено новий електрокросовер Smart (фото)
Купе-кросовер Smart #3 — найбільша модель в історії німецької марки. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 272 та 428 к. с., а його запас ходу складе від 400 до 440 км.
В інтернет проникли перші фото Smart #3. Стильний електричний кросовер має презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Smart #3 розсекретили у Китаї. Саме в цій країні на підприємстві Geely налагодять випуск електрокара, адже китайський концерн є співвласником Smart разом із Mercedes-Benz. Саме у Geely розробили платформу для моделі.
У Китаї випускають і споріднений кросовер Smart #1. Нова модель дуже схожа з ним зовні — зберігає елегантний дизайн із плавними обводами та краплеподібними фарами. Головна її відмінність — похилий купеподібний дах. Крім того, новий Smart #3 трохи більший — це найбільше авто в історії марки.
Габарити Smart #3 2023:
- Довжина – 4400 мм
- Ширина – 1844 мм
- Висота – 1556 мм
- Колісна база 2785 мм
- Маса – 1740 кг
Двигуни також знайомі з Smart #1. Спочатку дебютує 272-сильний задньопривідний варіант, здатний розвинути 180 км/год. З'явиться 428-сильний електромобіль Smart #3 Brabus з повним приводом. Він зможе розганятися до 100 км/год за 4 с.Важливо
Обидві модифікації отримають акумулятор на 66 кВт∙год. Запас ходу складе 440 км у 272-сильній версії та 400 км — у 428-сильній.
Раніше Фокус розповідав, що на платформі Smart #1 і #3 також збудують недорогий електрокросовер Volvo.