Елегантний дизайн та 4 секунди до сотні: розсекречено новий електрокросовер Smart (фото)

Купе-кросовер Smart #3 — найбільша модель в історії німецької марки. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 272 та 428 к. с., а його запас ходу складе від 400 до 440 км.

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В інтернет проникли перші фото Smart #3. Стильний електричний кросовер має презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Smart #3 розсекретили у Китаї. Саме в цій країні на підприємстві Geely налагодять випуск електрокара, адже китайський концерн є співвласником Smart разом із Mercedes-Benz. Саме у Geely розробили платформу для моделі.

[ + – ] Електрокар запропонують у версіях потужністю 272 та 428 к. с. Фото: CarNewsChina

У Китаї випускають і споріднений кросовер Smart #1. Нова модель дуже схожа з ним зовні — зберігає елегантний дизайн із плавними обводами та краплеподібними фарами. Головна її відмінність — похилий купеподібний дах. Крім того, новий Smart #3 трохи більший — це найбільше авто в історії марки.

Габарити Smart #3 2023:

Довжина – 4400 мм

Ширина – 1844 мм

Висота – 1556 мм

Колісна база 2785 мм

Маса – 1740 кг

[ + – ] Виробництво кросовера налагодять у Китаї Фото: CarNewsChina

Двигуни також знайомі з Smart #1. Спочатку дебютує 272-сильний задньопривідний варіант, здатний розвинути 180 км/год. З'явиться 428-сильний електромобіль Smart #3 Brabus з повним приводом. Він зможе розганятися до 100 км/год за 4 с.

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Обидві модифікації отримають акумулятор на 66 кВт∙год. Запас ходу складе 440 км у 272-сильній версії та 400 км — у 428-сильній.

Раніше Фокус розповідав, що на платформі Smart #1 і #3 також збудують недорогий електрокросовер Volvo.