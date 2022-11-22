Електричний "Гелендваген" уперше продемонстрував свої можливості на публіці (відео)

Mercedes-Benz EQG отримає чотири двигуни потужністю понад 600 сил і зможе розвертатися на місці. Запас ходу "Гелендвагена" складе щонайменше 500 км.

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Mercedes-Benz продемонстрував можливості нового позашляховика EQG. Електричний "Гелендваген" надійде в продаж із 2024 року, але його прототипи вже активно випробовують, і проведені демонстраційні заїзди на авто. Про це повідомляє видання Autocar.

[ + – ] Електрокар отримав чотири мотори та керовані задні колеса Фото: Mercedes-Benz

Тестові зразки Mercedes-Benz EQG закрили камуфляжем. Утім, раніше електричний "Гелендваген" уже розсекретили, причому це сталося в Києві — в Україну позашляховик привезли для рекламних зйомок. Від стандартної моделі електрокар відрізнятиметься дизайном решітки радіатора, бамперів і оптики.

[ + – ] Mercedes EQG демонструє відмінну прохідність Фото: Mercedes-Benz

У межах демонстрації електромобіль Mercedes-Benz EQG продемонстрував хорошу прохідність на бездоріжжі та показав "танковий" розворот на місці.

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Таких здібностей досягли завдяки інноваційній силовій установці. Електрокар "Гелендваген" отримав відразу чотири мотори (по одному на колесо) здатні імітувати блокування диференціалів. До того ж задні колеса повертаються.

Точні характеристики Mercedes EQG поки що не розголошують. Утім, розробники заявили, що потужність електрокара перевищить 600 к.с.. Позашляховик отримає батарею ємністю близько 100 кВт∙год, а його запас ходу становитиме не менше 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в електричного "Гелендвагена" з'явиться конкурент від Volkswagen.