Стартовали продажи недорогого молодежного кроссовера Kia стоимостью от $20 000 (фото)

Кроссовер Kia Seltos изменился внешне, а его салон стал современнее. Топовая турбированная версия получила прибавку в мощности.

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Новый Kia Seltos 2023 поступил в продажу. Компактный кроссовер предложен по цене от 19 930 до 30 300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт корейского автопроизводителя.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Kia

Обновленный Kia Seltos уже доступен на родине, в Южной Корее, а также в Австралии. В начале 2023 года молодежная модель также появится в США, Канаде, Китае и ряде других стран.

Отличить новый Kia Seltos 2023 можно по увеличенной решетке радиатора, измененным фарам и новым бамперам. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова.

[ + – ] На передней панели теперь установлены два больших дисплея Фото: Kia

В салоне перемены более кардинальные. На передней панели теперь установлены два современных 10,25-дюймовых дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Также заменены переключатели климат-контроля. Компактный кроссовер обладает вместительным 468-литровым багажником.

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Со старта модели предложены два бензиновых двигателя. Кроссовер Kia Seltos сохранил базовую 2,0-литровую четверку на 147 л. с., а вот 1,6-литровый турбомотор получил прибавку в мощности и теперь развивает 198 л. с.

[ + – ] Объем багажника составляет 468 л Фото: Kia

Позже в разных странах также появятся бензиновые моторы объемом 1,4 л (140 л. с.), 1,5 л (115 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.), а также турбодизели объемом 1,5 л (115 л. с.) и 1,6 л (136 л. с.). Доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Renault презентовали экономичный гибридный кроссовер с расходом топлива 4,6 л на 100 км.