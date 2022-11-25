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Авто

Стартовали продажи недорогого молодежного кроссовера Kia стоимостью от $20 000 (фото)

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Фото: Kia | Kia Seltos 2023 узнается по увеличенной решетке радиатора и новым фарам

Кроссовер Kia Seltos изменился внешне, а его салон стал современнее. Топовая турбированная версия получила прибавку в мощности.

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Новый Kia Seltos 2023 поступил в продажу. Компактный кроссовер предложен по цене от 19 930 до 30 300 долларов. Об этом сообщает официальный сайт корейского автопроизводителя.

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Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: Kia

Обновленный Kia Seltos уже доступен на родине, в Южной Корее, а также в Австралии. В начале 2023 года молодежная модель также появится в США, Канаде, Китае и ряде других стран.

Отличить новый Kia Seltos 2023 можно по увеличенной решетке радиатора, измененным фарам и новым бамперам. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова.

Kia Seltos 2023, новый kia Seltos, kia Seltos, кроссовер Kia, кроссовер Kia Seltos Fullscreen
На передней панели теперь установлены два больших дисплея
Фото: Kia

В салоне перемены более кардинальные. На передней панели теперь установлены два современных 10,25-дюймовых дисплея – виртуальный щиток приборов и тачскрин мультимедиа. Также заменены переключатели климат-контроля. Компактный кроссовер обладает вместительным 468-литровым багажником.

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Со старта модели предложены два бензиновых двигателя. Кроссовер Kia Seltos сохранил базовую 2,0-литровую четверку на 147 л. с., а вот 1,6-литровый турбомотор получил прибавку в мощности и теперь развивает 198 л. с.

Объем багажника составляет 468 л Fullscreen
Объем багажника составляет 468 л
Фото: Kia

Позже в разных странах также появятся бензиновые моторы объемом 1,4 л (140 л. с.), 1,5 л (115 л. с.) и 1,6 л (123 л. с.), а также турбодизели объемом 1,5 л (115 л. с.) и 1,6 л (136 л. с.). Доступны версии с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Renault презентовали экономичный гибридный кроссовер с расходом топлива 4,6 л на 100 км.