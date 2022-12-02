Самый мощный и дорогой кроссовер BMW поступил в производство (фото)

Новый BMW XM будет доступен исключительно в гибридных версиях. Первым начал сходить с конвейера базовый 652-сильный вариант, а позже появится модификация Label Red на 748 л. с.

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В США стартовало производство BMW XM 2023. Флагманский кроссовер немецкой марки – первая за долгие годы самостоятельная модель от подразделения BMW Motorsport. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

Новый BMW XM в Европе стоит от 159 995 долларов и является самой дорогой моделью немецкой марки. Его конкурентами являются Aston Martin DBX, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

[ + – ] BMW XM выпускают в США Фото: BMW

Дизайн BMW XM 2023 выполнен в новом фирменном стиле немецкой марки. Во внешнем виде преобладают рубленные поверхности, а передняя оптика выполнена "двухэтажной".

Кроссовер BMW достигает свыше 5 м в длину, но при этом в салоне только 5 мест. На передней панели установлен широкий изогнутый экран. В отделке использованы кожа и алькантара.

[ + – ] В салоне установлен широкий изогнутый дисплей Фото: BMW

Все BMW XM 2023 будут гибридами с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Первой в производство поступила начальная версия, причем ее мощность уже немалая – 652 л. с.

Такой кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и развивает 270 км/ч. Вместе с тем, он способен проехать до 88 км на электротяге и расходует 1,6 л/100 км.

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Летом появится еще более быстрый 748-сильный вариант Label Red. Все версии модели получили адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

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