У Києві помітили рідкісний спортивний седан BMW (фото)

Усього випустили лише 803 BMW Alpina B7. Це був один із найшвидших седанів свого часу — він здатний розвинути 300 км/год.

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У центрі Києва сфотографували надзвичайно рідкісний BMW Alpina B7. Заряджений седан початку 2000-х зараз став колекційною моделлю. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Загалом у 2003-2008 роках випустили лише 803 Alpina B7, і в Україні зареєстровано лише кілька таких авто. В основі моделі лежить флагманський седан BMW 7 Series E65.

[ + – ] Седан здатний розвинути 300 км/год Фото: topgir.com.ua

Тюнінг BMW 7 Series від Alpina включав встановлення двох турбін в 4,4-літровий V8. Це збільшило потужність двигуна до 500 к.с., а крутний момент — до 700 Н∙м.

Зі 6-ступінчастою автоматичною КПП BMW Alpina B7 розганяється до 100 км/год за 4,9 секунди та розвиває 300 км/год. Свого часу він був одним із найшвидших седанів у світі. Крім того, в Alpina покращили керованість, доопрацювавши ходову та гальма.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: BMW

Саме це — автомобіль другої серії (2005-2008 роки). Від стандартного BMW 7 E65 версія від Alpina відрізняється лише незначними деталями. У седана новий передній бампер, скромний обвіс і спойлер на кришці багажника.

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Також передбачені фірмові колісні диски, а із заднього бампера виглядають дві вихлопні труби. У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили рідкісне купе BMW Alpina B7 Turbo. Загалом випустили лише 20 таких авто.

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