Легенда 80-х: на аукціон виставлено найрідкісніший спорткар BMW (фото)

Всього випущено лише 20 BMW Alpina B7 Turbo із 324-сильною турбошісткою. Спортивне купе здатне розвинути 267 км/год та розігнатися до 100 км/год за 5,9 с.

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У Маямі на аукціон RM Sotheby's виставили купе BMW Alpina B7 Turbo 1987 року. За раритетний автомобіль планують отримати від 80 000 до 120 000 доларів. Його подробиці викрили на офіційному сайті аукціонного дому.

[ + – ] Авто впізнається за обвісом, заднім спойлером та графікою на боковинах. Фото: Sotheby’s

Ательє Aplina виконує тюнінг BMW з 70-х років, до того ж спочатку воно випускало авто дуже малими партіями. Так, BMW Alpina B7 Turbo розійшовся тиражем у 20 екземплярів і є найрідкіснішим спорткаром німецької марки.

[ + – ] Всього випустили лише 20 купе BMW Alpina B7 Turbo Фото: Sotheby’s

В основі авто лежить BMW 6 Series E24. Головна відмінність Alpina B7 Turbo ховається під капотом — там встановлена 3,5-літрова 324-сильна шістка з турбонаддувом. Тобто авто було навіть потужніше, ніж BMW M6 тих років.

[ + – ] Під капотом встановлена 324-сильна турбошістка Фото: Sotheby’s

З 5-ступінчастою механічною КПП спорткар розвиває 267 км/год та розганяється до 100 км/год за 5,9 с. Також автомобіль отримав диференціал, що самоблокується, покращену підвіску від Bilstein і збільшені гальма.

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Відрізнити авто від стандартного BMW 6 Series можна за обважуванням, заднім спойлером і фірмовим колісним дискам. Крім того, боковини оздоблені характерною графікою Alpina. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.

[ + – ] Купе оснащене спортивними кріслами Recaro Фото: Sotheby’s

Саме цей автомобіль був куплений у Швейцарії, а потім потрапив до Кувейту. Він оснащений кондиціонером, подушкою безпеки, панорамним дахом та CD-чейнджером.

Раніше Фокус розповідав, що BMW представили свій найдорожчий спорткар. Він 560-сильний і витриманий у ретро-стилі.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть перший спортивний BMW.