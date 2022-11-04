На аукціон виставлено перший спорткар BMW (фото)

BMW 319/1 Roadster окреслив перехід німецької марки від бюджетних авто до спорткарів. Усього випущено лише 178 таких кабріолетів.

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У Мюнхені на аукціон RM Sotheby's виставили BMW 319/1 Roadster 1936 року. Автомобіль дуже рідкісний і вважається першою спортивною моделлю німецької марки, тому дуже дорогий оцінений у 150-200 тисяч євро. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Усього випустили 178 BMW 319/1 Roadster Фото: Sotheby’s

Компанія BMW заснована в Мюнхені для випуску літаків та двигунів до них. Після закінчення Першої світової війни Німеччини заборонили мати військову авіацію й у BMW перекваліфікувалися на виробники мотоциклів.

[ + – ] Спорткар оцінили у 150-200 тисяч євро Фото: Sotheby’s

З початку 30-х BMW почали випускати автомобілі, причому це були компактні бюджетні моделі. Першими спортивними авто в історії марки вважаються родстери BMW 315 і 319/1, що відрізнялися один від одного лише двигунами.

[ + – ] Кабріолет оснащений 55-сильною шісткою Фото: Sotheby’s

Потужніший BMW 319/1 оснащений 1,9-літровою рядною шісткою на 55 к. с. і здатний розвинути 130 км/год. Загалом зібрали лише 178 таких авто.

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Саме цей спорткар BMW придбав у 1936 за 5800 марок продавець мотоциклів з Вюрцбурга. У післявоєнний час автомобіль опинився в США, але у 2012 році повернувся до Німеччини та став частиною експозиції музею BMW у Мюнхені.

[ + – ] Всього випустили лише 178 BMW 319/1 Roadster Фото: Sotheby’s

Наразі частину цієї колекції продають. Поряд з 319/1 також виставили на аукціон єдиний в історії суперкар BMW.

Раніше Фокус повідомляв, що у Лондоні Андрій Данилко виставив на аукціон Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі.