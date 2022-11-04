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Авто

На аукцион выставлен самый первый спорткар BMW (фото)

BMW 319/1, BMW 319/1 Roadster, BMW 319, спорткар BMW, первый спорткар BMW
Фото: Sotheby’s | Элегантное авто было частью экспозиции музея BMW

BMW 319/1 Roadster обозначил переход немецкой марки от бюджетных авто к спорткарам. Всего выпущено только 178 таких кабриолетов.

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В Мюнхене на аукцион RM Sotheby’s выставили BMW 319/1 Roadster 1936 года. Автомобиль очень редкий и считается первой спортивной моделью немецкой марки, поэтому весьма дорогой — оценен в 150-200 тысяч евро. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.

BMW 319/1, BMW 319/1 Roadster, BMW 319, спорткар BMW, первый спорткар BMW Fullscreen
Всего выпустили 178 BMW 319/1 Roadster
Фото: Sotheby’s

Компания BMW была основана в Мюнхене для выпуска самолетов и двигателей к ним. После окончания Первой мировой войны Германии запретили иметь военную авиацию и в BMW переквалифицировались в производители мотоциклов.

BMW 319/1, BMW 319/1 Roadster, BMW 319, спорткар BMW, первый спорткар BMW Fullscreen
Спорткар оценили в 150-200 тысяч евро
Фото: Sotheby’s

С начала 30-х BMW начали выпускать автомобили, причем поначалу это были компактные бюджетные модели. Первыми спортивными авто в истории марки считаются родстеры BMW 315 и 319/1, отличавшиеся друг от друга только двигателями.

BMW 319/1, BMW 319/1 Roadster, BMW 319, спорткар BMW, первый спорткар BMW Fullscreen
Кабриолет оснащен 55-сильной шестеркой
Фото: Sotheby’s

Более мощный BMW 319/1 оснащен 1,9-литровой рядной шестеркой на 55 л. с. и способен развить 130 км/ч. Всего собрали только 178 таких авто.

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Конкретно этот спорткар BMW был приобретен в 1936 году за 5800 марок продавцом мотоциклов из Вюрцбурга. В послевоенное время автомобиль оказался в США, но в 2012 году вернулся в Германию и стал частью экспозиции музея BMW в Мюнхене.

BMW 319/1, BMW 319/1 Roadster, BMW 319, спорткар BMW, первый спорткар BMW Fullscreen
Всего выпустили только 178 BMW 319/1 Roadster
Фото: Sotheby’s

Теперь часть этой коллекции продают. Наряду с 319/1 также выставили на аукцион единственный в истории суперкар BMW.

Ранее Фокус сообщал, что в Лондоне Андрей Данилко выставил на аукцион Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри.