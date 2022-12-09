Легенда 80-х: на аукцион выставлен самый редкий спорткар BMW (фото)

Всего выпущено только 20 BMW Alpina B7 Turbo с 324-сильной турбошестеркой. Спортивное купе способно развить 267 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с.

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В Майями на аукцион RM Sotheby’s выставили купе BMW Alpina B7 Turbo 1987 года. За раритетный автомобиль планируют выручить от 80 000 до 120 000 долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Авто узнается по обвесу, заднему спойлеру и графике на боковинах Фото: Sotheby’s

Ателье Aplina выполняет тюнинг BMW с 70-х годов, причем поначалу оно выпускало авто очень малыми партиями. Так, BMW Alpina B7 Turbo разошелся тиражом в 20 экземпляров и является самым редким спорткаром немецкой марки.

[ + – ] Всего выпустили только 20 купе BMW Alpina B7 Turbo Фото: Sotheby’s

В основе авто лежит BMW 6 Series E24. Главное отличие Alpina B7 Turbo прячется под капотом — там установлена 3,5-литровая 324-сильная шестерка с турбонаддувом. То есть, авто было даже мощнее, чем BMW M6 тех лет.

[ + – ] Под капотом установлена 324-сильная турбошестерка Фото: Sotheby’s

С 5-ступенчатой механической КПП спорткар развивает 267 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с. Также автомобиль получил самоблокирующийся дифференциал, улучшенную подвеску от Bilstein и увеличенные тормоза.

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Отличить авто от стандартного BMW 6 Series можно по обвесу, заднему спойлеру и фирменным колесным дискам. Кроме того, боковины украшены характерной графикой Alpina. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro.

[ + – ] Купе оснащено спортивными креслами Recaro Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль был куплен в Швейцарии, а затем попал в Кувейт. Он оснащен кондиционером, подушкой безопасности, панорамной крышей и CD-чейнджером.

Ранее Фокус рассказывал, что BMW представили свой самый дорогой спорткар. Он 560-сильный и выдержан в ретро-стиле.

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