Эксклюзив за $10 500: в Украине дешево продают роскошное американское авто 30-х (фото)

Packard 180 — самая дорогая и роскошная модель американской марки конца 30-х годов. Конкретно этот лимузин принимал участие в различных автошоу, а также снимался в кино и клипах.

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В Черновцах продается очень редкий Packard 180 1937 года. Винтажное американское авто оценили всего в 10 500 долларов. Объявление о продаже авто появилось на сайте Auto.ria.

[ + – ] Автомобиль снимался в кино и видеоклипах Фото: auto.ria.com

Packard 180 считался самой дорогой и роскошной моделью в премиальной линейке американской марки. Ее оснащали 5,8-литровой 160-сильной восьмеркой, а салон декорировали кожей и деревом.

[ + – ] Салон отделан кожей и деревом Фото: auto.ria.com

В Украине сохранилось всего несколько машин марки Packard. Конкретно этот автомобиль в очень хорошем состоянии – кузов и салон отреставрированы. Лимузин Packard 180 участвовал в многочисленных автовыставках и фестивалях, а также снимался в кино и видеоклипах. Заявленный пробег составляет 100 тыс. км.

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Однако авто не является полностью оригинальным – на месте рядной восьмерки установлен современный 2,5-литровый двигатель Mercedes-Benz. В паре с ним работает механическая коробка передач.

[ + – ] Packard оснащен современным двигателем Mercedes-Benz Фото: auto.ria.com

Именно неродным двигателем и обусловлена невысокая стоимость авто, ведь, как правило, цена Packard 180 в хорошем состоянии в несколько раз дороже, а стоимость некоторых экземпляров превышает 100 000 долларов.

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