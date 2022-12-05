Ексклюзив за $10 500: в Україні дешево продають розкішне американське авто 30-х (фото)

Packard 180 — найдорожча і найрозкішніша модель американської марки кінця 30-х років. Саме цей лімузин брав участь у різних автошоу, а також знімався у кіно та кліпах.

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У Чернівцях продається вкрай рідкісний Packard 180 1937 року. Вінтажне американське авто оцінили лише в 10 500 доларів. Оголошення про продаж автомобілів з'явилося на сайті Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль знімався у кіно та відеокліпах Фото: auto.ria.com

Packard 180 вважався найдорожчою і найрозкішнішою моделлю в преміальній лінійці американської марки. Її оснащували 5,8-літровою 160-сильною вісімкою, а салон декорували шкірою і деревом.

[ + – ] Салон оброблений шкірою і деревом Фото: auto.ria.com

В Україні збереглося лише кілька машин марки Packard. Саме цей автомобіль у дуже хорошому стані — кузов і салон відреставровані. Лімузин Packard 180 брав участь у численних автовиставках і фестивалях, а також знімався у кіно та відеокліпах. Заявлений пробіг становить 100 тис. км.

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Однак авто не є повністю оригінальним — на місці рядної вісімки встановлено сучасний 2,5-літровий двигун Mercedes-Benz. У парі з ним працює механічна коробка.

[ + – ] Packard оснащений сучасним двигуном Mercedes-Benz Фото: auto.ria.com

Саме нерідним двигуном й обумовлена невисока вартість авто, адже, як правило, ціна Packard 180 у хорошому стані у кілька разів дорожча, а вартість деяких екземплярів перевищує 100 000 доларів.

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