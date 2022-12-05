В Україні серед зими засвітився 1000-сильний суперкар Ferrari (фото)

Гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год. Разом з тим він здатний проїхати до 25 км в електричному режимі.

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В Україні зняли ексклюзивний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Автомобіль бачили на автовозі у Рівному та Києві. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

З'ясувалося, що суперкар Ferrari повернувся до України з Європи. Його вивезли до Варшави невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення.

[ + – ] Ferrari SF90 Stradale з'явився в Україні на початку року

За даними ТопЖиру, власником авто є молодий український ІТ-бізнесмен Олександр Слобоженко. Він вирішив купити Ferrari SF90 Stradale на початку 2022 року. Примітно, що до цього він тестував такий суперкар у Дубаї та потрапив на ньому у ДТП.

[ + – ] Суперкар оснащений 1000-сильною гібридною установкою

Саме це авто було придбано в Чехії за 900 000 доларів і належить до спеціальної серії Assetto Fiorano. Порівняно зі стандартним купе маса знижена на 30 кг, а також встановлені жорсткіші амортизатори та покращена аеродинаміка.

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Гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale є одним з найпотужніших і найшвидших авто в Україні. Повнопривідне купе оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо та трьома електромоторами загальною потужністю 1000 к. с.

Розгін до 100 км/год займає 2,5 секунди, а до 200 км/год — 7,8 секунди. Максимальна швидкість — 340 км/год. Водночас авто може проїхати 25 км на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну під час війни привезли надшвидкісний суперкар McLaren.

Також ми писали, що в Італії поліція конфіскувала фальшивий Ferrari, а його власника заарештувала.