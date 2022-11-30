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В Італії поліція конфіскувала фальшивий суперкар Ferrari і заарештувала власника (відео)

копія феррарі, клон феррарі, копія Ferrari, ferrari F430, клон Ferrari
Фото: Gazzetta Dello Sport | Контрафактний Ferrari було конфісковано поліцією

Копію Ferrari F430 створили на базі недорогого кабріолета Toyota MR2. У конструкції автомобіля використані оригінальні деталі суперкара.

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Фінансова поліція італійського міста Асті оголосила про завершення операції Cavallino ("жеребець"). У її межах було вилучено та відправлено на штрафмайданчик копію Ferrari F430, а його власника заарештували. Про це пише La Gazetta delo Sport.

копія феррарі, клон феррарі, копія Ferrari, ferrari F430, клон Ferrari Fullscreen
Копію суперкара побудовано на базі Toyota MR2
Фото: Gazzetta Dello Sport

Повідомляється, що 26-річного італійця звинувачують у порушенні авторських прав та випуску контрафактної продукції. Він підробив суперкар Ferrari та незаконно використав на ньому зареєстровані емблеми італійського бренду.

копія феррарі, клон феррарі, копія Ferrari, ferrari F430, клон Ferrari Fullscreen
У конструкції авто використані оригінальні деталі Ferrari
Фото: Gazzetta Dello Sport

Поліція встановила, що клон Ferrari F430 збудований на базі недорогого спортивного кабріолета Toyota MR2. Втім, у його конструкції використані оригінальні запчастини Ferrari — капот, крила, кришка багажника, колісні диски та гальмівні супорти.

копія феррарі, клон феррарі, копія Ferrari, ferrari F430, клон Ferrari Fullscreen
Власника автомобіля заарештували
Фото: Gazzetta Dello Sport
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За однією версією, італієць сам побудував підроблений суперкар Ferrari, за іншою — придбав готове авто у його творця. У будь-якому разі відповідати перед судом доведеться йому, навіть попри те, що він не збирався продавати авто, а використав його у своїх цілях.

Суперкар Ferrari F430 випускали з 2004 до 2009 року. Автомобіль оснащений 4,3-літровим V8 потужністю 490 к. с. і здатний розвинути 315 км/год та розігнатися до 100 км/год за 4 с. Зараз купити Ferrari F430 можна за ціною від 100 000 до 150 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari презентували 1000-сильний суперкар, який зможуть випробувати всі охочі.