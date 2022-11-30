В Італії поліція конфіскувала фальшивий суперкар Ferrari і заарештувала власника (відео)

Копію Ferrari F430 створили на базі недорогого кабріолета Toyota MR2. У конструкції автомобіля використані оригінальні деталі суперкара.

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Фінансова поліція італійського міста Асті оголосила про завершення операції Cavallino ("жеребець"). У її межах було вилучено та відправлено на штрафмайданчик копію Ferrari F430, а його власника заарештували. Про це пише La Gazetta delo Sport.

[ + – ] Копію суперкара побудовано на базі Toyota MR2 Фото: Gazzetta Dello Sport

Повідомляється, що 26-річного італійця звинувачують у порушенні авторських прав та випуску контрафактної продукції. Він підробив суперкар Ferrari та незаконно використав на ньому зареєстровані емблеми італійського бренду.

[ + – ] У конструкції авто використані оригінальні деталі Ferrari Фото: Gazzetta Dello Sport

Поліція встановила, що клон Ferrari F430 збудований на базі недорогого спортивного кабріолета Toyota MR2. Втім, у його конструкції використані оригінальні запчастини Ferrari — капот, крила, кришка багажника, колісні диски та гальмівні супорти.

[ + – ] Власника автомобіля заарештували Фото: Gazzetta Dello Sport

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За однією версією, італієць сам побудував підроблений суперкар Ferrari, за іншою — придбав готове авто у його творця. У будь-якому разі відповідати перед судом доведеться йому, навіть попри те, що він не збирався продавати авто, а використав його у своїх цілях.

Суперкар Ferrari F430 випускали з 2004 до 2009 року. Автомобіль оснащений 4,3-літровим V8 потужністю 490 к. с. і здатний розвинути 315 км/год та розігнатися до 100 км/год за 4 с. Зараз купити Ferrari F430 можна за ціною від 100 000 до 150 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari презентували 1000-сильний суперкар, який зможуть випробувати всі охочі.