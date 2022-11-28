Представлено новий 1000-сильний суперкар Ferrari: його зможуть випробувати всі охочі (фото)

Новий суперкар Ferrari Vision Gran Turismo оснащений надпотужною гібридною установкою. Він здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 2 с, а його максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

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У Монако презентували новий Ferrari Vision Gran Turismo. Концепт-кар залишиться в одному екземплярі, але його можна буде безплатно протестувати. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ferrari.

[ + – ] Розгін до 100 км/год займає менше 2 с Фото: Ferrari

Річ у тому, що віртуальна версія суперкара буде доступна в комп'ютерній грі Gran Turismo 7 Sony PlayStation. Авто створили до 25-річчя серії ігор Gran Turismo і воно стане доступним для замовлення з 23 грудня. Прототип виставлять у музеї Ferrari.

Новий Ferrari Vision Gran Turismo — одномісне купе для перегонового треку. У його основі лежить карбоновий монокок, тому маса авто становить 1250 кг. Обважування та антикрило покликані забезпечити велику притискну силу.

[ + – ] Цифрова панель приладів винесена на кермо Фото: Ferrari

У салоні Ferrari Vision Gran Turismo встановлено кермо на кшталт болідів "Формули-1". На ньому знаходиться дисплей цифрової панелі приладів.

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Повнопривідний суперкар оснащений 3,0-літровим турбованим V6 від Ferrari 296, але його потужність збільшена до 1030 к. с. Крім того, встановлені три електромотори з сумарною віддачею 326 к. с.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Ferrari

Новий Ferrari Vision Gran Turismo здатний розігнатися до 100 км/год менш ніж за 2 с, а до 200 км/год — приблизно за 5 с. Його максимальна швидкість перевищує 350 км/год. Під час комп'ютерної симуляції на заводському треку Ferrari у Фіорано авто виявилося на 9 секунд швидше на колі, ніж 1000-сильний Ferrari SF90 Stradale.

Ferrari — не єдиний автовиробник, який створив модель спеціально для гри Gran Turismo. Раніше подібні авто спроєктували Porsche, Jaguar, Suzuki та інші компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що Ferrari презентували найшвидший суперкар. Спочатку з'явилася версія для перегонів, а потім представлять серійний варіант.