Блогер підпалив ексклюзивний Lamborghini за $330 тисяч заради лайків в Instagram (відео)

Lamborghini Huracan STO — найдорожча версія моделі. Трековий суперкар оснащений 640-сильним двигуном і здатний розвинути 310 км/год.

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В Instagram набирає популярності відео з Lamborghini Huracan STO у вогні. Лімітований суперкар навмисно підпалили з вогнемета на камеру. Ролик з'явився на сторінці блогера Houston Crosta.

[ + – ] Суперкар коштує 330 000 доларів

У відео на суперкар Lamborghini Huracan STO спрямовують полум'я з невеликого вогнемета. Вийшло дуже ефектно й автомобіль швидко спалахнув, але його загасили. Весь цей перфоманс затіяли заради лайків та переглядів в Instagram.

[ + – ] Перфоманс затіяли спеціально для Instagram

Lamborghini Huracan STO — найекстремальніша і найдорожча версія моделі. Ціна купе стартує із 330 000 доларів. Автомобіль призначений для треку, тому полегшений до 1339 кг і отримав аеродинамічний пакет з величезним антикрилом.

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Для українських доріг: розсекречено найнестандартніший суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini оснащений 5,2-літровим V10 потужністю 640 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3 с і розвиває 310 км/год.

Блогером, що підпалив рідкісний та недешевий автомобіль, виявився власник автосалону з продажу суперкарів Royal Exotic Cars. З'ясувалося, що він трохи схитрував — взяв Lamborghini Huracan, який побував у ДТП і якому потрібно міняти передню частину. Тобто, кузовні панелі, що згоріли, так чи інакше були б відправлені на утилізацію.

Раніше Фокус повідомляв, що ще дорожчий і рідкісний суперкар Lamborghini згорів вщент після аварії.

Також ми писали, що електрокар Tesla спалахнув після дрібної ДТП і для його гасіння знадобилося 45 тонн води.