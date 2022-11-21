Електрокар Tesla спалахнув після дрібної ДТП: для гасіння знадобилося 45 тонн води (фото)

Електромобіль Tesla Model S гасили п'ять пожежних екіпажів. Для ліквідації спалаху знадобилося кілька годин.

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Tesla Model S вигоріла вщент після незначної ДТП. Пожежники кілька годин не могли впоратися із вогнем. Про це повідомляє телеканал ABC News.

[ + – ] Авто гасили п'ять пожежних екіпажів Фото: climate

Інцидент стався у штаті Пенсильванія на автомагістралі Interstate 80. Електромобіль Tesla вдарився дном у камінь на дорозі. Від удару батарея електрокара зазнала пошкоджень і практично відразу задимилася.

Водієві та пасажирам вдалося зупинити авто та швидко вибратися з нього. Незабаром після цього електрокар Tesla спалахнув.

[ + – ] Електрокар Tesla вигорів вщент Фото: climate

Пожежники швидко прибули на місце ДТП, проте впоратися з сильним вогнем виявилося не так просто — довелося викликати допомогу. Загалом у ліквідації спалаху задіяли п'ять пожежних авто.

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Tesla Model S гасили кілька годин. Електромобіль залили 45 тонн води при тому, що в середньому для гасіння бензинових авто потрібно менш як 2 тонн. Від машини залишився тільки остов, що вигорів — його відправили на утилізацію.

[ + – ] Залишки авто відправили на утилізацію Фото: climate

Пожежі електромобілів дуже складні, адже літій-іонні акумулятори схильні до займання і їх дуже складно загасити. Мало того, зафіксовано випадки займання батарей розбитих Tesla за кілька тижнів після ДТП.

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