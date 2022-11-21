Электрокар Tesla загорелся после мелкого ДТП: для тушения понадобилось 45 тонн воды (фото)

Электромобиль Tesla Model S тушили пять пожарных экипажей. Для ликвидации возгорания понадобилось несколько часов.

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Tesla Model S выгорела дотла после незначительного ДТП. Пожарные несколько часов не могли справиться с огнем. Об этом сообщает телеканал ABC News.

[ + – ] Авто тушили пять пожарных экипажей Фото: ABC News

Инцидент имел место в штате Песильвания на автомагистрали Interstate 80. Электромобиль Tesla ударился днищем в камень на дороге. От удара была батарея электрокара получила повреждения и практически сразу задымилась.

Водителю и пассажирам удалось остановить авто и быстро выбраться из него. Вскоре после этого электрокар Tesla вспыхнул.

[ + – ] Электрокар Tesla выгорел дотла Фото: ABC News

Пожарные быстро прибыли на место ДТП, однако справиться с сильным огнем оказалось не так-то и просто – пришлось вызывать подмогу. В общей сложности в ликвидации возгорания были задействованы пять пожарных авто.

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Tesla Model S тушили несколько часов. Электромобиль залили 45 тоннами воды при том, что в среднем для тушения бензиновых авто требуется менее 2 тонн. От машины остался только выгоревший остов – его отправили на утилизацию.

[ + – ] Остатки авто отправили на утилизацию Фото: ABC News

Пожары электромобилей очень сложные, ведь литий-ионные аккумуляторы подвержены возгоранию и их очень сложно потушить. Мало того, зафиксированы случаи воспламенения батарей разбитых Tesla через несколько недель после ДТП.

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