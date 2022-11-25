Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Блогер поджег эксклюзивный Lamborghini за $330 тысяч ради лайков в Instagram (видео)

Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Huracan, новый Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan STO пожожгли из огнемета

Lamborghini Huracan STO — самая дорогая версия модели. Трековый суперкар оснащен 640-сильным двигателем и способен развить 310 км/ч.

Related video

В Instagram набирает популярности видео с горящим Lamborghini Huracan STO. Лимитированный суперкар намеренно подожгли из огнемета на камеру. Ролик появился на странице блогера Houston Crosta.

Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Huracan, новый Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Суперкар стоит 330 000 долларов

В видео на суперкар Lamborghini Huracan STO направляют пламя из небольшого огнемета. Получилось весьма эффектно и автомобиль быстро загорелся, но его потушили. Весь этот перфоманс затеяли ради лайков и просмотров в Instagram.

Lamborghini Huracan STO, Lamborghini Huracan, новый Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Перфоманс затеяли специально для Instagram

Lamborghini Huracan STO – самая экстремальная и дорогая версия модели. Цена купе стартует с 330 000 долларов. Автомобиль предназначен для трека, а потому облегчен до 1339 кг и получил аэродинамический пакет с огромным антикрылом.

Важно
Для украинских дорог: рассекречен самый нестандартный суперкар Lamborghini (фото)
Для украинских дорог: рассекречен самый нестандартный суперкар Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и развивает 310 км/ч.

Блогером, поджегшим редкий и недешевый автомобиль, оказался владелец автосалона по продаже суперкаров Royal Exotic Cars. Выяснилось, что он немного схитрил – взял побывавший в ДТП Lamborghini Huracan, которому нужно менять переднюю часть. То есть, сгоревшие кузовные панели так или иначе были бы отправлены на утилизацию.

Ранее Фокус сообщал, что еще более дорогой и редкий суперкар Lamborghini сгорел дотла после аварии.

Также мы писали, что электрокар Tesla загорелся после мелкого ДТП и для его тушения понадобилось 45 тонн воды.