Блогер поджег эксклюзивный Lamborghini за $330 тысяч ради лайков в Instagram (видео)

Lamborghini Huracan STO — самая дорогая версия модели. Трековый суперкар оснащен 640-сильным двигателем и способен развить 310 км/ч.

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В Instagram набирает популярности видео с горящим Lamborghini Huracan STO. Лимитированный суперкар намеренно подожгли из огнемета на камеру. Ролик появился на странице блогера Houston Crosta.

[ + – ] Суперкар стоит 330 000 долларов

В видео на суперкар Lamborghini Huracan STO направляют пламя из небольшого огнемета. Получилось весьма эффектно и автомобиль быстро загорелся, но его потушили. Весь этот перфоманс затеяли ради лайков и просмотров в Instagram.

[ + – ] Перфоманс затеяли специально для Instagram

Lamborghini Huracan STO – самая экстремальная и дорогая версия модели. Цена купе стартует с 330 000 долларов. Автомобиль предназначен для трека, а потому облегчен до 1339 кг и получил аэродинамический пакет с огромным антикрылом.

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Суперкар Lamborghini оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 640 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 3 с и развивает 310 км/ч.

Блогером, поджегшим редкий и недешевый автомобиль, оказался владелец автосалона по продаже суперкаров Royal Exotic Cars. Выяснилось, что он немного схитрил – взял побывавший в ДТП Lamborghini Huracan, которому нужно менять переднюю часть. То есть, сгоревшие кузовные панели так или иначе были бы отправлены на утилизацию.

Ранее Фокус сообщал, что еще более дорогой и редкий суперкар Lamborghini сгорел дотла после аварии.

Также мы писали, что электрокар Tesla загорелся после мелкого ДТП и для его тушения понадобилось 45 тонн воды.