Техобслуговування за ціною Логана: українець розповів про витрати на утримання Lamborghini

Суперкар Lamborghini Huracan дуже дорогий у змісті. За заміну олії у двигуні авто необхідно заплатити 1400 доларів.

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Обслуговування та ремонт суперкарів — дуже недешеве задоволення. Це продемонстрував український блогер Дмитро Хиценко (відомий як @khitsa), який здав свій Lamborghini Huracan на сервіс у Польщі. На своїй сторінці в Instagram він опублікував чек зі СТО.

Загалом за обслуговування Lamborghini на фірмовій сервісній станції довелося заплатити 54 350 злотих або $12 000. Причому не йдеться про якийсь серйозний ремонт — суперкар пройшов перше планове ТО після 5000 км пробігу з додатковими нескладними роботами.

[ + – ] Планове ТО для Lamborghini Huracan коштувало $12 000

Вартість обслуговування Lamborghini Huracan:

Заміна олії у двигуні — $1400

Заміна олії в КПП — $2650

Заміна інших рідин — $1700

Заміна свічок запалювання та фільтрів — $1500

Фарбування та демонтаж/монтаж супортів — $1250

Заміна датчиків тиску для коліс (з демонтажем/монтажем дисків) — $3500

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Суперкар Lamborghini Huracan оснащений 5,2-літровим V10, що розвиває 610-640 к. с., залежно від версії. Його максимальна швидкість становить 320-325 км/год. Вартість авто стартує із 208 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що блогер підпалив суперкар Lamborghini Huracan заради лайків у Instagram.

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