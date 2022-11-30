Техобслуговування за ціною Логана: українець розповів про витрати на утримання Lamborghini
Суперкар Lamborghini Huracan дуже дорогий у змісті. За заміну олії у двигуні авто необхідно заплатити 1400 доларів.
Обслуговування та ремонт суперкарів — дуже недешеве задоволення. Це продемонстрував український блогер Дмитро Хиценко (відомий як @khitsa), який здав свій Lamborghini Huracan на сервіс у Польщі. На своїй сторінці в Instagram він опублікував чек зі СТО.
Загалом за обслуговування Lamborghini на фірмовій сервісній станції довелося заплатити 54 350 злотих або $12 000. Причому не йдеться про якийсь серйозний ремонт — суперкар пройшов перше планове ТО після 5000 км пробігу з додатковими нескладними роботами.
Вартість обслуговування Lamborghini Huracan:
- Заміна олії у двигуні — $1400
- Заміна олії в КПП — $2650
- Заміна інших рідин — $1700
- Заміна свічок запалювання та фільтрів — $1500
- Фарбування та демонтаж/монтаж супортів — $1250
- Заміна датчиків тиску для коліс (з демонтажем/монтажем дисків) — $3500
Суперкар Lamborghini Huracan оснащений 5,2-літровим V10, що розвиває 610-640 к. с., залежно від версії. Його максимальна швидкість становить 320-325 км/год. Вартість авто стартує із 208 000 доларів.
Раніше Фокус розповідав, що блогер підпалив суперкар Lamborghini Huracan заради лайків у Instagram.
Також ми писали, що єдиний в історії суперкар Honda зняли з виробництва.