У Німеччині назвали найнадійніші вживані авто віком від 2 до 11 років
В основу рейтингу TÜV Report лягла інформація, отримана під час техогляду мільйонів автомобілів. Зазначається збільшення частки машин із серйозними дефектами.
У Німеччині опублікували традиційний щорічний рейтинг надійності авто TÜV Report. Експерти визначили найбільш безпроблемні авто з пробігом. Про це повідомляє офіційний сайт TÜV Sud.
Організація TÜV Sud відповідає за техогляд у Німеччині. Саме інформація отримана в процесі ТО 9,5 млн легкових авто та лежить в основі рейтингу TÜV Report.
У TÜV Sud зазначають, що загалом надійність авто погіршилася порівняно з 2021 роком. Частка серйозних статей зросла із 17,9% до 20,2%, а дрібних несправностей — з 9,1% до 10,7%.
Найнадійніше авто з пробігом за версією TÜV — Porsche 911. Найбільш проблемним визнали Dacia Logan. Крім того, експерти назвали лідерів у різних вікових категоріях.
Найнадійніші вживані авто за версією TÜV Sud
Вік 2-3 роки:
- Mercedes-Benz B-Class — 2% авто з дефектами.
- Mercedes-Benz GLC — 2,3%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 2,3%.
- Audi Q3 — 2,4%.
- Audi Q2 — 2,6%.
Вік 4-5 років:
- Porsche 911 — 2,7% авто з дефектами.
- Mercedes-Benz SLC — 4,1%.
- Audi Q2 — 4,5%.
- Mazda CX-3 — 4,6%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 4,6%.
Вік 6-7 років:
- Porsche 911 — 3,5% авто з дефектами.
- Suzuki Vitara — 7,2%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.
- Mercedes-Benz B-Class — 7,8%.
- Porsche Cayenne — 7,9%.
Вік 8-9 років:
- Porsche 911 — 4,6% авто з дефектами.
- Audi TT — 9,4%.
- Mercedes-Benz SLK — 10,3%.
- Mercedes-Benz B-Class — 11%.
- Porsche Cayenne — 11,1%.
Вік 10-11 років:
- Porsche 911 — 6,6% авто з дефектами.
- Audi TT — 11,6%.
- Mercedes-Benz SLK — 12,2%.
- Mini Countryman — 13,9%.
- Mercedes-Benz B-Class — 14,2%.
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