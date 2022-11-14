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Авто

У Німеччині назвали найнадійніші вживані авто віком від 2 до 11 років

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Рейтинг сформували на основі даних техогляду авто в Німеччині

В основу рейтингу TÜV Report лягла інформація, отримана під час техогляду мільйонів автомобілів. Зазначається збільшення частки машин із серйозними дефектами.

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У Німеччині опублікували традиційний щорічний рейтинг надійності авто TÜV Report. Експерти визначили найбільш безпроблемні авто з пробігом. Про це повідомляє офіційний сайт TÜV Sud.

Організація TÜV Sud відповідає за техогляд у Німеччині. Саме інформація отримана в процесі ТО 9,5 млн легкових авто та лежить в основі рейтингу TÜV Report.

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Porsche 911 став найнадійнішим авто за версією TÜV
Фото: Porsche

У TÜV Sud зазначають, що загалом надійність авто погіршилася порівняно з 2021 роком. Частка серйозних статей зросла із 17,9% до 20,2%, а дрібних несправностей — з 9,1% до 10,7%.

Найнадійніше авто з пробігом за версією TÜV — Porsche 911. Найбільш проблемним визнали Dacia Logan. Крім того, експерти назвали лідерів у різних вікових категоріях.

Найнадійніші вживані авто за версією TÜV Sud

Вік 2-3 роки:

  1. Mercedes-Benz B-Class — 2% авто з дефектами.
  2. Mercedes-Benz GLC — 2,3%.
  3. Volkswagen Golf Sportsvan — 2,3%.
  4. Audi Q3 — 2,4%.
  5. Audi Q2 — 2,6%.

Вік 4-5 років:

  1. Porsche 911 — 2,7% авто з дефектами.
  2. Mercedes-Benz SLC — 4,1%.
  3. Audi Q2 — 4,5%.
  4. Mazda CX-3 — 4,6%.
  5. Volkswagen Golf Sportsvan — 4,6%.
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Вік 6-7 років:

  1. Porsche 911 — 3,5% авто з дефектами.
  2. Suzuki Vitara — 7,2%.
  3. Volkswagen Golf Sportsvan — 7,3%.
  4. Mercedes-Benz B-Class — 7,8%.
  5. Porsche Cayenne — 7,9%.

Вік 8-9 років:

  1. Porsche 911 — 4,6% авто з дефектами.
  2. Audi TT — 9,4%.
  3. Mercedes-Benz SLK — 10,3%.
  4. Mercedes-Benz B-Class — 11%.
  5. Porsche Cayenne — 11,1%.

Вік 10-11 років:

  1. Porsche 911 — 6,6% авто з дефектами.
  2. Audi TT — 11,6%.
  3. Mercedes-Benz SLK — 12,2%.
  4. Mini Countryman — 13,9%.
  5. Mercedes-Benz B-Class — 14,2%.

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