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Які авто з пробігом найчастіше приганяють українці із Польщі: список

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Фото: auto.ria.com | З липня по вересень з Польщі пригнали 11,8 тисяч авто

Попит на вживане авто з Польщі серйозно впав у другому півріччі. Найчастіше із цієї країни приганяють недорогі моделі С-класу віком понад 10 років.

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Польща залишається однією з головних країн-постачальників авто із пробігом в Україну. З липня по вересень звідти пригнали близько 11,8 тисячі авто. Таку статистику наводить Інститут дослідження авторинку.

У першому півріччі саме з Польщі ввезли найбільше старих авто — в умовах безплатного розмитнення їхній імпорт різко зріс. Однак після його скасування попит різко знизився, і Польща поступилася лідерством США.

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Найбільше із Польщі пригнали старих Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

П'ятірка найпопулярніших моделей не змінилася порівняно з першим півріччям, але лідери помінялися місцями. Першим став Volkswagen Golf, друга позиція — у Renault Megane, а третя — у Skoda Octavia. Більшість авто дуже дешева, виняток становлять лише електромобілі Nissan Leaf та Renault Zoe.

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Найпопулярніші вживані авто з Польщі в Україні за липень-вересень 2022 року:

  1. Volkswagen Golf — 444 шт. (Середня митна вартість $1108, середній вік – 15 років)
  2. Renault Megane — 366 шт. (Середня митна вартість $1681, середній вік – 12 років)
  3. Skoda Octavia — 318 шт. (Середня митна вартість $1775, середній вік – 13 років)
  4. Volkswagen Passat — 292 шт. (Середня митна вартість $24408, середній вік – 12 років)
  5. Renault Scenic — 263 шт. (Середня митна вартість $1225, середній вік – 14 років)
  6. Nissan Leaf — 191 шт. (Середня митна вартість $9537, середній вік – 7 років)
  7. Volkswagen Touran — 132 шт. (Середня митна вартість $1704, середній вік – 15 років)
  8. Skoda Fabia — 130 шт. (Середня митна вартість $921, середній вік – 15 років)
  9. Ford Focus — 126 шт. (Середня митна вартість $1669, середній вік – 13 років)
  10. Renault Zoe — 124 шт. (Середня митна вартість $9294, середній вік – 6 років)
  11. Opel Zafira — 121 шт. (Середня митна вартість $1351, середній вік – 15 років)
  12. Opel Astra — 116 шт. (Середня митна вартість $997, середній вік – 16 років)
  13. Nissan Qashqai — 89 шт. (Середня митна вартість $3536, середній вік – 12 років)
  14. Audi A4 — 77 шт. (Середня митна вартість $1639, середній вік – 18 років)
  15. Dacia Logаn — 74 шт. (Середня митна вартість $1020, середній вік – 13 років)

Раніше Фокус повідомляв, що попит на вживане авто в Україні продовжує падати.