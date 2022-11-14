Какие авто с пробегом чаще всего пригоняют украинцы из Польши: список

Спрос на б/у авто из Польши серьезно упал во втором полугодии. Чаще всего из этой страны пригоняют недорогие модели С-класса возрастом более 10 лет.

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Польша остается одной из главных стран-поставщиков авто с пробегом в Украину. С июля по сентябрь оттуда пригнали около 11,8 тысяч б/у авто. Такую статистику приводит Институт исследования авторынка.

В первом полугодии именно из Польши ввезли больше всего подержанных авто – в условиях бесплатной растаможки их импорт резко вырос. Однако после ее отмены спрос резко снизился и Польша уступила лидерство США.

[ + – ] Больше всего из Польши пригнали старых Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Пятерка самых популярных моделей не изменилась по сравнению с первым полугодием, но лидеры поменялись местами. Первым стал Volkswagen Golf, вторая позиция – у Renault Megane, а третья – у Skoda Octavia. Большинство авто очень дешевые, исключение составляют лишь электромобили Nissan Leaf и Renault Zoe.

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Самые популярные б/у авто из Польши в Украине за июль-сентябрь 2022 года:

Volkswagen Golf — 444 шт. (средняя таможенная стоимость $1108, средний возраст – 15 лет) Renault Megane — 366 шт. (средняя таможенная стоимость $1681, средний возраст – 12 лет) Skoda Octavia — 318 шт. (средняя таможенная стоимость $1775, средний возраст – 13 лет) Volkswagen Passat — 292 шт. (средняя таможенная стоимость $24408, средний возраст – 12 лет) Renault Scenic — 263 шт. (средняя таможенная стоимость $1225, средний возраст – 14 лет) Nissan Leaf — 191 шт. (средняя таможенная стоимость $9537, средний возраст – 7 лет) Volkswagen Touran — 132 шт. (средняя таможенная стоимость $1704, средний возраст – 15 лет) Skoda Fabia — 130 шт. (средняя таможенная стоимость $921, средний возраст – 15 лет) Ford Focus — 126 шт. (средняя таможенная стоимость $1669, средний возраст – 13 лет) Renault Zoe — 124 шт. (средняя таможенная стоимость $9294, средний возраст – 6 лет) Opel Zafira — 121 шт. (средняя таможенная стоимость $1351, средний возраст – 15 лет) Opel Astra — 116 шт. (средняя таможенная стоимость $997, средний возраст – 16 лет) Nissan Qashqai — 89 шт. (средняя таможенная стоимость $3536, средний возраст – 12 лет) Audi A4 — 77 шт. (средняя таможенная стоимость $1639, средний возраст – 18 лет) Dacia Logаn — 74 шт. (средняя таможенная стоимость $1020, средний возраст – 13 лет)

Ранее Фокус сообщал, что спрос на б/у авто в Украине продолжает падать.