В Україні можуть подорожчати водійські права та іспит з водіння: розцінки вже відомі

Послуги сервісних центрів МВС можуть подорожчати одразу у кілька разів. Серед причин називаються зростання курсу долара, подорожчання обладнання та бланків.

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В Україні планують суттєво підвищити ціни на низку послуг МВС для водіїв. Відповідний законопроект №8193 уже зареєстрували у Верховній Раді.

Автори законопроекту пояснюють, що собівартість послуг у сервісних центрах МВС суттєво зросла. Це зумовлено зростанням курсу долара, подорожчанням бланків, різного обладнання та комп'ютерної техніки, а також підвищенням зарплат персоналу.

Послуги сервісних центрів МВС можуть подорожчати у кілька разів. Наприклад, вартість прав водія в Україні пропонують збільшити в 3,2 рази.

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Нові тарифи сервісних центрів МВС у законопроекті №8193:

Оформлення посвідчення водія – 805,2 гривень (зараз – 269 грн);

Обмін водійських прав – 402,6 грн (зараз – 243 грн);

Оформлення міжнародного посвідчення водія – 268,4 грн (зараз 34,16 гривень);

Теоретичний іспит на права – 402,6 грн (зараз – 13 грн);

Практичний іспит з водіння – 537,8 грн. (зараз – 13 грн.).

Раніше Фокус повідомляв, що навчання водінню та отримання прав водія тепер здійснюються за новою процедурою.

Також ми писали, що в Україні вводяться електронні права водія та техпаспорт на авто.