В Україні можуть подорожчати водійські права та іспит з водіння: розцінки вже відомі
Послуги сервісних центрів МВС можуть подорожчати одразу у кілька разів. Серед причин називаються зростання курсу долара, подорожчання обладнання та бланків.
В Україні планують суттєво підвищити ціни на низку послуг МВС для водіїв. Відповідний законопроект №8193 уже зареєстрували у Верховній Раді.
Автори законопроекту пояснюють, що собівартість послуг у сервісних центрах МВС суттєво зросла. Це зумовлено зростанням курсу долара, подорожчанням бланків, різного обладнання та комп'ютерної техніки, а також підвищенням зарплат персоналу.
Послуги сервісних центрів МВС можуть подорожчати у кілька разів. Наприклад, вартість прав водія в Україні пропонують збільшити в 3,2 рази.
Нові тарифи сервісних центрів МВС у законопроекті №8193:
- Оформлення посвідчення водія – 805,2 гривень (зараз – 269 грн);
- Обмін водійських прав – 402,6 грн (зараз – 243 грн);
- Оформлення міжнародного посвідчення водія – 268,4 грн (зараз 34,16 гривень);
- Теоретичний іспит на права – 402,6 грн (зараз – 13 грн);
- Практичний іспит з водіння – 537,8 грн. (зараз – 13 грн.).
Раніше Фокус повідомляв, що навчання водінню та отримання прав водія тепер здійснюються за новою процедурою.
Також ми писали, що в Україні вводяться електронні права водія та техпаспорт на авто.