В Україні Е-посвідчення водія зможе повністю замінити пластикові права

Із середини грудня власники авто зможуть оформити пластикові документи або електронний варіант, який цілком може замінити традиційні права водія.

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Кабінет міністрів України ухвалив зміни до двох постанов, що регулюють отримання посвідчення водія і свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Згідно зі змінами, українські водії з 14 грудня матимуть вибір: або оформляти традиційні пластикові права, або оформляти лише електронний варіант документів. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"У найближчій перспективі більше не буде обов'язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що тепер Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів можуть стати єдиним документом, який свідчить про права на керування авто.

[ + – ] З 14 грудня 2022 року українські водії зможуть оформлювати лише електронні права

"Посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в додатку "Дія" не просто стає рівнозначним фізичним документам, а може повністю їх замінювати", — уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Зміни вносяться на тлі діджиталізації послуг, що передбачає значно спростити оформлення посвідчень водія. Власники транспортних засобів зможуть у кілька кліків оформлювати обмін прав водія, а також проводити реєстраційні дії з авто у тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов'язковим.

Крім того, нововведення, по суті, дає можливість заощадити, оскільки тепер не потрібно буде платити за пластикові бланки.

Нагадаємо, в Україні можуть суттєво скоротити термін дії посвідчень водіїв. За ініціативою Кабміну термін дії прав водія може скоротитися до 5-10 років, залежно від їх категорії.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, що дозволяє надавати права водія категорії B підліткам віком від 16 років. У пояснювальній записці було сказано, що цей крок допоможе підвищити правосвідомість молоді у сфері Правил дорожнього руху.