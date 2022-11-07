У Києві повернули плату за паркування: які тарифи діють у столиці

У Києві наново затвердили тарифи на паркування. Водії також мають змогу придбати паркувальні абонементи на день чи місяць.

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З 7 листопада паркування у Києві знову стало платним. Нові тарифи затвердили за встановленою законом процедурою. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів, повідомляє пресслужба КМДА.

Тарифи на паркування розраховані КП "Київтранспарксервіс", пройшли громадське обговорення та затверджені розпорядженням Київської міської військової адміністрації. Власне, вони залишилися такими ж, як до скасування у серпні. Як і раніше, приймається лише безготівкова оплата — через термінали або додаток "Київ Цифровий" (в останньому випадку можна знайти потрібне паркування на карті).

Ціни на паркування у Києві:

І зона – 35 гривень за годину;

ІІ зона – 25 гривень за годину;

ІІІ зона – 5 гривень за годину.

[ + – ] Тарифи на погодинне паркування у столиці залишилися незмінними Фото: КГГА

Також є можливість купити денні або місячні абонементи на паркування у Києві. Їхню вартість також оголошено.

Місячні абоненти на паркування у Києві, ціни:

І-ІІІ зони – 5733 гривні;

І-ІІ зони – 5145 гривень;

ІІ-ІІІ зони – 2940 гривень;

ІІІ зони – 882 гривні.

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Вартість денних абонементів на паркування у Києві (з 08:00 до 22:00):

І-ІІІ зони – 390 гривень;

І-ІІ зони – 350 гривень;

ІІ-ІІІ зони – 250 гривень;

ІІІ зона – 50 гривень.

Окрім того, оголошено розцінки на послуги перехоплювальних паркінгів у столиці. Вони розташовані біля станцій метро та дозволяють залишити машину та пересісти на громадський транспорт.

Ціни на перехоплювальні паркінги Києва:

до 1 години (включно) – 5 гривень;

до 2 годин – 10 гривень;

до 12 години – 11 гривень;

до 13 години – 16 гривень;

до 14 години – 21 гривня;

за добу – 22 гривні.

Нагадаємо, паркування в Києві стало безплатним у серпні, адже тарифи на стоянку оскаржили в суді. Тому їх довелося затверджувати наново та з дотриманням усіх процедур.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запроваджуються електронні документи на авто.