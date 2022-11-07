В Киеве вернули плату за парковку: какие тарифы действуют в столице

В Киеве заново утвердили тарифы на парковку. Водители также имеют возможность приобрести парковочные абонементы на день или месяц.

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С 7 ноября парковка в Киеве снова стала платной. Новые тарифы утвердили по установленной законом процедуре. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Владимир Прокопив, сообщает пресс-служба КГГА.

Тарифы на парковку рассчитаны КП "Киевтранспарксервис", прошли общественное обсуждение и утверждены распоряжением Киевской городской военной администрации. По сути, они остались такими же, как до отмены в августе. Как и прежде, принимается только безналичная оплата — через терминалы или приложение "Киев Цифровой" (в последнем случае можно также найти нужную парковку на карте).

Цены на парковку в Киеве:

І зона – 35 гривен в час;

ІІ зона – 25 гривен в час;

ІІІ зона – 5 гривен в час.

[ + – ] Тарифы на почасовую парковку в столице остались прежними Фото: КГГА

Также есть возможность купить дневные или месячные абонементы на парковку в Киеве. Их стоимость также объявлена.

Месячные абоненты на парковку в Киеве, цены:

I-III зоны – 5733 гривны;

I-II зоны – 5145 гривен;

ІІ-ІІІ зоны – 2940 гривен;

ІІІ зоны – 882 гривны.

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Стоимость дневных абонементов на парковку в Киеве (с 08:00 до 22:00):

I-III зоны – 390 гривен;

I-II зоны – 350 гривен;

ІІ-ІІІ зоны – 250 гривен;

ІІІ зона – 50 гривен.

Кроме того, объявлены расценки на услуги перехватывающих паркингов в столице. Они расположены возле станций метро и позволяют оставить машину и пересесть на общественный транспорт.

Цены на перехватывающих паркингах Киева:

до 1 часа (включительно) – 5 гривен;

до 2 часов – 10 гривен;

до 12 часов – 11 гривен;

до 13 часов – 16 гривен;

до 14 часов – 21 гривна;

за сутки – 22 гривны.

Напомним, парковка в Киеве стала бесплатной в августе, ведь тарифы на стоянку оспорили в суде. Поэтому их пришлось утверждать заново и с соблюдением всех процедур.

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