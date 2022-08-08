Парковка в Киеве стала полностью бесплатной: в КГГА обяснили причину

Киевские парковочные инспекторы пока не будут взимать плату за стоянку авто на всех коммунальных площадках столицы. В то же время, штрафы за парковку в неположенном месте остаются.

В Киеве снова отменена плата за парковку. Впрочем, на этот раз решение не связано с боевыми действиями, а обусловлено судебной волокитой. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.

Парковка в Киеве стала бесплатной на всех без исключения площадках КП "Киевтранспарксервис". Водителей уже уведомили об этом через приложение "Киев Цифровой".

В КГГА объясняют, что отмена платы за парковку является временной и связана с судебным процессом по поводу ее стоимости. Пока суд не принял окончательное решение, парковка будет бесплатной. О возвращении платы за стоянку столичные власти обещают предупредить заблаговременно.

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Хотя парковочные инспекторы в ближайшее время не будут наказывать за неоплаченную парковку, штрафы за нарушение правил остановки и стоянки никто не отменял. Авто особо злостных нарушителей могут и эвакуировать на штрафплощадку.

Напомним, что парковка в Киеве была бесплатной весной, когда в окрестностях столицы велись активные боевые действия. В мае плату вернули и на столичные улицы снова выехали эвакуаторы.

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