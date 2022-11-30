Техобслуживание по цене Логана: украинец рассказал о затратах на содержание Lamborghini

Суперкар Lamborghini Huracan очень недешевый в содержании. За замену масла в двигателе авто необходимо заплатить 1400 долларов.

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Обслуживание и ремонт суперкаров – очень недешевое удовольствие. Это продемонстрировал украинский блогер Дмитрий Хиценко (известный как @khitsa), сдавший свой Lamborghini Huracan на сервис в Польше. На своей странице в Instagram он опубликовал чек с СТО.

В общей сложности за обслуживание Lamborghini на фирменной сервисной станции пришлось заплатить 54 350 злотых или $12 000. Причем, речь не идет о каком-либо серьезном ремонте – суперкар прошел первое плановое ТО после 5000 км пробега с дополнительными несложными работами.

[ + – ] Плановое ТО для Lamborghini Huracan обошлось в $12 000

Стоимость обслуживания Lamborghini Huracan:

Замена масла в двигателе — $1400

Замена масла в КПП — $2650

Замена других жидкостей — $1700

Замена свечей зажигания и фильтров — $1500

Покраска и демонтаж/монтаж суппортов — $1250

Замена датчиков давления для колес (с демонтажем/монтажом дисков) — $3500

Важно

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Суперкар Lamborghini Huracan оснащен 5,2-литровым V10, развивающим 610-640 л. с., в зависимости от версии. Его максимальная скорость составляет 320-325 км/ч. Стоимость авто стартует с 208 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что блогер поджег суперкар Lamborghini Huracan ради лайков в Instagram.

Также мы писали, что единственный в истории суперкар Honda сняли с производства.