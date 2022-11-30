Техобслуживание по цене Логана: украинец рассказал о затратах на содержание Lamborghini
Суперкар Lamborghini Huracan очень недешевый в содержании. За замену масла в двигателе авто необходимо заплатить 1400 долларов.
Обслуживание и ремонт суперкаров – очень недешевое удовольствие. Это продемонстрировал украинский блогер Дмитрий Хиценко (известный как @khitsa), сдавший свой Lamborghini Huracan на сервис в Польше. На своей странице в Instagram он опубликовал чек с СТО.
В общей сложности за обслуживание Lamborghini на фирменной сервисной станции пришлось заплатить 54 350 злотых или $12 000. Причем, речь не идет о каком-либо серьезном ремонте – суперкар прошел первое плановое ТО после 5000 км пробега с дополнительными несложными работами.
Стоимость обслуживания Lamborghini Huracan:
- Замена масла в двигателе — $1400
- Замена масла в КПП — $2650
- Замена других жидкостей — $1700
- Замена свечей зажигания и фильтров — $1500
- Покраска и демонтаж/монтаж суппортов — $1250
- Замена датчиков давления для колес (с демонтажем/монтажом дисков) — $3500
Суперкар Lamborghini Huracan оснащен 5,2-литровым V10, развивающим 610-640 л. с., в зависимости от версии. Его максимальная скорость составляет 320-325 км/ч. Стоимость авто стартует с 208 000 долларов.
Ранее Фокус рассказывал, что блогер поджег суперкар Lamborghini Huracan ради лайков в Instagram.
Также мы писали, что единственный в истории суперкар Honda сняли с производства.