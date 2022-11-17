Honda прекратила выпуск своей самой знаменитой спортивной модели

Спрос на Honda и Acura NSX второго поколения оказался слишком низким — суперкар не смог повторить успех предшественника. На прощание выпустили 350 машин лимитированной серии Type S.

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Производство Acura и Honda NSX прекращено – на предприятии в США собрали последний экземпляр гибридного суперкара. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Напоследок выпустили 350 купе лимитированной серии Type S Фото: Honda

Причиной отказа от модели стал низкий спрос на модель второго поколения. С 2016 года суперкар Honda разошелся тиражом всего в 3000 экземпляров – в шесть раз меньше, чем NSX первого поколения. Напомним, что в Америке модель продавали под маркой Acura, а в Европе и Японии – как Honda.

Среди причин провала модели называют слишком высокую стоимость Acura/Honda NSX (от $170 тысяч), а также отказ от изначальной концепции легкого авто с отточенной управляемости – гибридный суперкар Honda существенно потяжелел по сравнению с предшественником.

[ + – ] Продажи суперкара не оправдали ожиданий Фото: Honda

Последние 350 авто выпустили в "прощальной" версии Honda/Acura NSX Type S. Им изменили дизайн передней части, а также повысили отдачу гибридной установки с 573 до 600 л. с. и доработали полноприводную трансмиссию. Теперь на заводе в Огайо будут вручную собирать спортивные седаны Acura TLS Type S PMC Edition.

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Впрочем, NSX ушла ненадолго. Недавно стало известно, что модель вернется через несколько лет, но уже в формате электрического суперкара.

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