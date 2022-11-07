От кроссоверов до суперкаров: Honda наводнит рынок самыми разными электромобилями (фото)

Новое семейство электромобилей Honda будет включать как доступные городские модели, так и дорогие спортивные авто. В 2030 году японский концерн планирует выпустить 2 миллиона электрокаров.

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Honda готовится радикально расширить свою электрическую линейку. До 2030 года японский концерн пообещал выпустить целых 30 электромобилей самых разных классов. Об этом сообщает пресс-служба Honda.

[ + – ] Honda выпустит 30 электрических моделей Фото: Honda

В стратегии японского автогиганта поставлена цель за 8 лет увеличить объемы производства электрокаров до 2 миллионов авто в год. Раскрыли и детали некоторых моделей Honda и Acura.

[ + – ] Honda Prologue Фото: Honda

Первенцем в новом семействе станет представленный недавно электрический кроссовер Honda Prologue. Его разрабатывают совместно с концерном General Motors на платформе GM Ultium.

[ + – ] Honda Prelude Фото: BestCarWeb

Эту же архитектуру будет использовать и недорогой электромобиль Honda. Его стартовая цена составит менее 30 000 долларов. Кроме того, на платформе Ultium построят и первый электрокар Acura – его предвестником является концепт-кар Precision EV.

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Сразу 10 электрокаров линейки Honda e:N появятся на китайском рынке. Один из них рассекречен – кроссовер Honda e:N2 отличается нестандартным угловатым дизайном. А для Японии разрабатывают городской и коммерческий электромобили особо малых размеров.

[ + – ] Honda NSX Фото: BestCarWeb

Кроме того, анонсированы две спортивные электрические модели. В формате электрокаров возродят купе Honda Prelude и суперкар Acura/Honda NSX.

Ранее Фокус рассказывал про самый доступный кроссовер Honda. Компактная модель создана для молодежи.