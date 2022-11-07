Від кросоверів до суперкарів: Honda збагатить ринок різними електромобілями (фото)
Нове сімейство електромобілів Honda міститиме як доступні міські моделі, так і дорогі спортивні авто. У 2030 році японський концерн планує випустити 2 мільйони електрокарів.
Honda готується радикально розширити свою електричну лінійку. До 2030 року японський концерн пообіцяв випустити цілих 30 електромобілів різних класів. Про це повідомляє пресслужба Honda.
Стратегія японського автогіганта має на меті за 8 років збільшити обсяги виробництва електрокарів до 2 мільйонів авто на рік. Розкрили й деталі деяких моделей Honda та Acura.
Першим у новому сімействі стане представлений нещодавно електричний кросовер Honda Prologue. Його розробляють разом із концерном General Motors на платформі GM Ultium.
Цю ж архітектуру використовуватиме і недорогий електромобіль Honda. Його стартова ціна становитиме менше ніж 30 000 доларів. Крім того, на платформі Ultium побудують і перший електрокар Acura — його провісником є концепт-кар Precision EV.Важливо
Відразу 10 електрокарів лінійки Honda e:N з'являться на китайському ринку. Один з них розсекречений — кросовер Honda e: N2 відрізняється нестандартним різким дизайном. А для Японії розробляють міський та комерційний електромобілі особливо малих розмірів.
Крім того, анонсовано дві спортивні електричні моделі. У форматі електрокарів відновлять купе Honda Prelude та суперкар Acura/Honda NSX.
Раніше Фокус розповідав про найдоступніший кросовер Honda. Компактна модель призначена для молоді.