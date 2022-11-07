Від кросоверів до суперкарів: Honda збагатить ринок різними електромобілями (фото)

Нове сімейство електромобілів Honda міститиме як доступні міські моделі, так і дорогі спортивні авто. У 2030 році японський концерн планує випустити 2 мільйони електрокарів.

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Honda готується радикально розширити свою електричну лінійку. До 2030 року японський концерн пообіцяв випустити цілих 30 електромобілів різних класів. Про це повідомляє пресслужба Honda.

[ + – ] Honda випустить 30 електричних моделей Фото: Honda

Стратегія японського автогіганта має на меті за 8 років збільшити обсяги виробництва електрокарів до 2 мільйонів авто на рік. Розкрили й деталі деяких моделей Honda та Acura.

[ + – ] Honda Prologue Фото: Honda

Першим у новому сімействі стане представлений нещодавно електричний кросовер Honda Prologue. Його розробляють разом із концерном General Motors на платформі GM Ultium.

[ + – ] Honda Prelude Фото: BestCarWeb

Цю ж архітектуру використовуватиме і недорогий електромобіль Honda. Його стартова ціна становитиме менше ніж 30 000 доларів. Крім того, на платформі Ultium побудують і перший електрокар Acura — його провісником є концепт-кар Precision EV.

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Відразу 10 електрокарів лінійки Honda e:N з'являться на китайському ринку. Один з них розсекречений — кросовер Honda e: N2 відрізняється нестандартним різким дизайном. А для Японії розробляють міський та комерційний електромобілі особливо малих розмірів.

[ + – ] Honda NSX Фото: BestCarWeb

Крім того, анонсовано дві спортивні електричні моделі. У форматі електрокарів відновлять купе Honda Prelude та суперкар Acura/Honda NSX.

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