Ручная сборка и море карбона: Honda показала яркого соперника заряженных Audi и BMW (фото)

Заряженная Acura TLX Type S PMC Edition оснащена 360-сильным турбомотором и разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с. Седан получил карбоновый обвес и мощные тормоза.

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Линейку Acura TLX 2023 пополнила лимитированная заряженная версия Type S PMC Edition. Спортивный седан от премиум-подразделения Honda выпустят тиражом в 300 единиц. Об этом сообщает официальный сайт Acura.

[ + – ] Седан доступен только в трех цветах Фото: Honda

Новая Acura TLX Type S PMC Edition отличается карбоновыми обвесом и спойлером, а также 20-дюймовыми дисками с шинами Pirelli размером 255/35 R20. Кроме того, решетку радиатора, крышу, дверные ручки и зеркала седана окрасили в черный цвет. Сами же авто могут быть только голубыми, красными или белыми.

Салон Acura TLX в версии Type S PMC Edition отделан черной кожей с красными швами и карбоновыми вставками. Седан получил скошенный снизу руль и спортивные кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Кроме того, внутри появились эксклюзивные коврики и накладки на пороги с подсветкой. Оснащение пополнила мощная 710-ваттная акустика.

[ + – ] Седан получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Honda

Под капотом Acura TLX Type S прячется 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 360 л. с. С 10-ступенчатой автоматической КПП спринт до 100 км/ч занимает 5,5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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[ + – ] В отделке салона сочетаются дорогая кожа и карбон Фото: Honda

Автомобили будут собирать вручную на том же заводе, где выпускают суперкары Acura/Honda NSX. Цена Acura TLX Type S PMC Edition составит около 60 000 долларов, а его конкурентами станут заряженные Audi S4 и BMW M340.

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