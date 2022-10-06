Ручне складання та море карбону: Honda показала яскравого суперника заряджених Audi та BMW (фото)

Заряджена Acura TLX Type S PMC Edition має 360-сильний турбомотор і розганяється до 100 км/год за 5,5 с. Седан отримав карбонове обваження і потужні гальма.

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Лінійку Acura TLX 2023 поповнила заряджена лімітована версія Type S PMC Edition. Спортивний седан від преміум-підрозділу Honda випустять тиражем 300 одиниць. Про це повідомляє офіційний вебсайт Acura.

[ + – ] Седан доступний лише в трьох кольорах Фото: Honda

Нова Acura TLX Type S PMC Edition відрізняється карбоновими обважуванням і спойлером, а також 20-дюймовими дисками із шинами Pirelli розміром 255/35 R20. Крім того, решітка радіатора, дах, дверні ручки та дзеркала седана пофарбували у чорний колір. Самі ж авто можуть бути лише блакитними, червоними чи білими.

Салон Acura TLX у версії Type S PMC Edition оброблений чорною шкірою з червоними швами та карбоновими вставками. Седан отримав скошене знизу кермо та спортивні крісла з електроприводом, підігрівом і вентиляцією. Крім того, всередині з'явилися ексклюзивні килимки та накладки на пороги з підсвічуванням. Оснащення поповнила потужна 710-ватна акустика.

[ + – ] Седан отримав карбонові обважування та спойлер Фото: Honda

Під капотом Acura TLX Type S ховається 3,0-літровий V6 турбований потужністю 360 к. с. З 10-ступінчастою автоматичною КПП спринт до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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Седан отримав повний привід із функцією векторизації тяги та спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Уповільнюють його гальма Brembo.

[ + – ] В обробці салону поєднуються дорога шкіра та карбон Фото: Honda

Автомобілі збиратимуть вручну на тому ж заводі, де випускають суперкари Acura/Honda NSX. Ціна Acura TLX Type S PMC Edition становитиме приблизно 60 000 доларів, а його конкурентами стануть заряджені Audi S4 та BMW M340.

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