Honda припинила випуск своєї найзнаменитішої спортивної моделі

Попит на Honda й Acura NSX другого покоління виявився надто низьким — суперкар не зміг повторити успіх попередника. На прощання випустили 350 лімітованих машин серії Type S.

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Виробництво Acura й Honda NSX припинено — на підприємстві в США зібрали останній екземпляр гібридного суперкара. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Насамкінець випустили 350 купе лімітованої серії Type S Фото: Honda

Причиною відмови від моделі став низький попит на модель другого покоління. З 2016 року суперкар Honda розійшовся тиражем всього в 3000 екземплярів — у шість разів менше, ніж NSX першого покоління. Нагадаємо, що в Америці модель продавали під маркою Acura, а в Європі та Японії — як Honda.

Серед причин провалу моделі називають надто високу вартість Acura/Honda NSX (від $170 тисяч), а також відмова від початкової концепції легкого авто з відточеною керованістю — гібридний суперкар Honda істотно поважшав у порівнянні з попередником.

[ + – ] Продажі суперкара не виправдали очікувань Фото: Honda

Останні 350 авто випустили в "прощальній" версії Honda/Acura NSX Type S. Їм змінили дизайн передньої частини, а також підвищили віддачу гібридної установки з 573 до 600 к.с. і доопрацювали повнопривідну трансмісію. Тепер на заводі в Огайо будуть вручну збирати спортивні седани Acura TLS Type S PMC Edition.

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Утім, NSX пішла ненадовго. Нещодавно стало відомо, що модель повернеться за кілька років, але вже у форматі електричного суперкара.

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