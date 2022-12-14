Українець схрестив стару "Перемогу" із сучасним спортивним Mercedes (відео)

Mercedes-Benz CLK отримав передню частину від ГАЗ-М20 "Перемога" з хромованим бампером і решіткою радіатора. Під капотом авто встановлений 170-сильний турбодизель.

Related video

У Кременчуку на продаж виставили дуже незвичайний автомобіль. В анфас він нагадує ГАЗ-М20 "Перемога", а ось у профіль має вигляд купе Mercedes-Benz CLK другого покоління. Оголошення про продаж нестандартного автомобіля з'явилося на сайті Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль оснащений 170-сильним турбодизелем Фото: auto.ria.com

Таке авто існує в єдиному екземплярі, і створили його 8 років тому. Власник вирішив схрестити "Перемогу" 1951 року та спортивний Mercedes-Benz. У ретро-авто запозичили фари, хромовану радіаторну решітку, бампери та капот. Змінено дизайн передніх крил і задньої частини.

[ + – ] Дизайн задньої частини також змінено Фото: auto.ria.com

Салон Mercedes-Benz CLK залишився без змін. В обробці використана шкіра, а оснащення включає клімат-контроль, круїз-контроль, навігацію, датчики світла та дощу.

Важливо

Ексклюзив за $10 500: в Україні дешево продають розкішне американське авто 30-х (фото)

Під капотом встановлений 2,7-літровий турбодизель Mercedes на 170 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною КПП. Ретро-спорткар витрачає загалом 7 л на 100 км.

[ + – ] Салон купе Mercedes залишився без змін Фото: auto.ria.com

Автомобіль оцінений у 12 000 доларів, його пробіг становить 230 тис. км. Таку низьку ціну власник пояснює тим, що лакофарбове покриття та хромовані деталі мають дефекти після 8 років експлуатації та потребують відновлення.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили дуже рідкісний спортивний седан BMW. Усього випущено лише 800 таких авто.

Також ми писали, що в Україні дешево продається розкішний американський Packard 30-х років.