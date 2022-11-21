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Авто

Два этажа и терраса: в Китае презентовали впечатляющий автодом премиум-класса (фото)

Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Автодом построен на шасси полноприводного грузовика

Maxus Everest — роскошный дом на колесах с жилым отсеком площадью 18 кв. м. Внутри предусмотрены кухня, гостинная, спальня и лаунж-зона.

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Китайский концерн SAIC презентовал нестандартный дом на колесах Maxus Everest. Он уже доступен на родине по цене от 2,88 млн юаней ($400 000), а вскоре должен появиться и в других странах, ведь модели Maxus активно экспортируют. Об этом сообщает сайт Digit News.

Роскошный автодом Maxus Everest построен на базе грузовика Genlion H6. Площадь его жилого отсека сопоставима со смарт-квартирой – 18 кв. м. Мало того, он двухэтажный – второй уровень поднимается с помощью электропривода.

Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
Maxus Everest оснащен 330-сильным дизелем и полным приводом

На первом этаже обустроены гостиная и кухня. Здесь установлены удобные кожаные кресла, диван и стол из натурального дерева. Оснащение включает холодильник, раковину, плиту и шкафы с посудой.

Второй этаж отвели для спальни и лаунж-зоны. Там находятся большая кровать и угловой диван, а на стене закреплен большой телевизор. Кроме того, предусмотрена раскладная терраса.

Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
На первом этаже обустроены кухня и гостинная
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
Кресла и диваны обшиты кожей
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
Оснащение включает климат-контроль и теплый пол
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
Кухня дополнена плитой и раковиной
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
На втором этаже размещена спальня
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах Fullscreen
В лаунж-зоне установлен большой телевизор
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах
Maxus Everest, автодом Maxus Everest, китайский автодом, дом на колесах, китайский дом на колесах

Китайский дом на колесах получил климат-контроль, теплый пол, систему фильтрации воды. Электрооборудование питается от литий-ионной батареи емкостью 29 кВт∙ч: ее можно заряжать от двигателя, электросети или солнечных панелей на крыше.

Новый Maxus Everest оснащен 8,7-литровым 330-сильным турбодизелем разработки Iveco и 6-ступенчатой автоматической КПП. Расход топлива составляет 30 л/100 км, то есть 300-литрового бака хватает на 1000 км пробега.

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За доплату можно установить еще один 300-литровый бак. Кроме того, Maxus Everest приспособлен для бездорожья – в его арсенале полный привод с блокировками дифференциалов, лебедка и внедорожная резина.

Ранее Фокус рассказывал, что 1000-сильный американский пикап превратили в самый быстрый в мире дом на колесах.