Два этажа и терраса: в Китае презентовали впечатляющий автодом премиум-класса (фото)

Maxus Everest — роскошный дом на колесах с жилым отсеком площадью 18 кв. м. Внутри предусмотрены кухня, гостинная, спальня и лаунж-зона.

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Китайский концерн SAIC презентовал нестандартный дом на колесах Maxus Everest. Он уже доступен на родине по цене от 2,88 млн юаней ($400 000), а вскоре должен появиться и в других странах, ведь модели Maxus активно экспортируют. Об этом сообщает сайт Digit News.

Роскошный автодом Maxus Everest построен на базе грузовика Genlion H6. Площадь его жилого отсека сопоставима со смарт-квартирой – 18 кв. м. Мало того, он двухэтажный – второй уровень поднимается с помощью электропривода.

[ + – ] Maxus Everest оснащен 330-сильным дизелем и полным приводом

На первом этаже обустроены гостиная и кухня. Здесь установлены удобные кожаные кресла, диван и стол из натурального дерева. Оснащение включает холодильник, раковину, плиту и шкафы с посудой.

Второй этаж отвели для спальни и лаунж-зоны. Там находятся большая кровать и угловой диван, а на стене закреплен большой телевизор. Кроме того, предусмотрена раскладная терраса.

[ + – ] На первом этаже обустроены кухня и гостинная [ + – ] Кресла и диваны обшиты кожей [ + – ] Оснащение включает климат-контроль и теплый пол [ + – ] Кухня дополнена плитой и раковиной [ + – ] На втором этаже размещена спальня [ + – ] В лаунж-зоне установлен большой телевизор

Китайский дом на колесах получил климат-контроль, теплый пол, систему фильтрации воды. Электрооборудование питается от литий-ионной батареи емкостью 29 кВт∙ч: ее можно заряжать от двигателя, электросети или солнечных панелей на крыше.

Новый Maxus Everest оснащен 8,7-литровым 330-сильным турбодизелем разработки Iveco и 6-ступенчатой автоматической КПП. Расход топлива составляет 30 л/100 км, то есть 300-литрового бака хватает на 1000 км пробега.

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За доплату можно установить еще один 300-литровый бак. Кроме того, Maxus Everest приспособлен для бездорожья – в его арсенале полный привод с блокировками дифференциалов, лебедка и внедорожная резина.

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