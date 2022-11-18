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Экстремальный 1000-сильный пикап превратили в самый быстрый в мире дом на колесах (фото)

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX
Фото: Hennessey | Hennessey Mammoth 1000 TRX переделали в кемпер

Пикап Hennessey Mammoth 1000 TRX оснащен 1000-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с. В его кузове установили раскладную палатку.

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В США презентовали новый Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition. Это самый быстрый в мире дом на колесах для любителей отдыха вдали от цивилизации. Его подробности раскрыли на официальном сайте компании Hennessey.

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX Fullscreen
В кузове раскладывается палатка
Фото: Hennessey

Hennessey Mammoth 1000 TRX – тюнингованная версия пикапа Ram 1500 TRX. Мощность его 6,2-литрового компрессорного V8 увеличена с 702 до 1000 л. с., а пиковый крутящий момент достигает 1314 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с

В кузове скоростного пикапа появилась специальная трубчатая конструкция, на которую поместили раскладную палатку с диодным освещением и крыльцом-навесом для пикника. Попасть в нее можно с помощью специальной лестницы.

Кроме того, по бокам появились крепления для лопаты и топора. В кузове установили 30-литровый бак с водой. Стоимость такой опции составляет 19 950 долларов.

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX Fullscreen
Попасть в палатку можно по специальной лестнице
Фото: Hennessey

Проходимость Hennessey Mammoth позволяет отправиться в путешествие по бездорожью. При желании проходимость пикапа можно еще улучшить, установив опционные 37-дюймовые шины и стальные бамперы.

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Примечательно, что это не единственная модификация Hennessey Mammoth 1000 TRX. Ранее также презентовали шестиколесную версию пикапа.

Также Фокус писал, что аналогичные внедорожные кемперы подготовила и Toyota.