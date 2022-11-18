Экстремальный 1000-сильный пикап превратили в самый быстрый в мире дом на колесах (фото)

Пикап Hennessey Mammoth 1000 TRX оснащен 1000-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с. В его кузове установили раскладную палатку.

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В США презентовали новый Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition. Это самый быстрый в мире дом на колесах для любителей отдыха вдали от цивилизации. Его подробности раскрыли на официальном сайте компании Hennessey.

[ + – ] В кузове раскладывается палатка Фото: Hennessey

Hennessey Mammoth 1000 TRX – тюнингованная версия пикапа Ram 1500 TRX. Мощность его 6,2-литрового компрессорного V8 увеличена с 702 до 1000 л. с., а пиковый крутящий момент достигает 1314 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с

В кузове скоростного пикапа появилась специальная трубчатая конструкция, на которую поместили раскладную палатку с диодным освещением и крыльцом-навесом для пикника. Попасть в нее можно с помощью специальной лестницы.

Кроме того, по бокам появились крепления для лопаты и топора. В кузове установили 30-литровый бак с водой. Стоимость такой опции составляет 19 950 долларов.

[ + – ] Попасть в палатку можно по специальной лестнице Фото: Hennessey

Проходимость Hennessey Mammoth позволяет отправиться в путешествие по бездорожью. При желании проходимость пикапа можно еще улучшить, установив опционные 37-дюймовые шины и стальные бамперы.

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Примечательно, что это не единственная модификация Hennessey Mammoth 1000 TRX. Ранее также презентовали шестиколесную версию пикапа.

Также Фокус писал, что аналогичные внедорожные кемперы подготовила и Toyota.