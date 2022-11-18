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Екстремальний 1000-сильний пікап перетворили на найшвидший у світі будинок на колесах (фото)

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX
Фото: Hennessey | Hennessey Mammoth 1000 TRX переробили на кемпер

Пікап Hennessey Mammoth 1000 TRX оснащений 1 000-сильним V8 та здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с. У його кузові встановили розкладний намет.

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У США презентували новий Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition. Це найшвидший у світі будинок на колесах для любителів відпочинку далеко від цивілізації. Його подробиці розкрили на офіційному сайті компанії Hennessey.

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX Fullscreen
У кузові розкладається намет
Фото: Hennessey

Hennessey Mammoth 1000 TRX — тюнінгована версія пікапа Ram 1500 TRX. Потужність його 6,2-літрового компресорного V8 збільшена із 702 до 1 000 к. с., а піковий крутний момент досягає 1 314 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с.

У кузові швидкісного пікапа з'явилася спеціальна трубчаста конструкція, на яку помістили розкладний намет із діодним освітленням і ґанком-навісом для пікніка. Потрапити в нього можна за допомогою спеціальних сходів.

Крім того, з боків з'явилися кріплення для лопати та сокири. У кузові встановили 30-літровий бак із водою. Вартість такої опції складає 19 950 доларів.

Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition, Hennessey Mammoth 1000 TRX, Hennessey Mammoth, Ram 1500 TRX Fullscreen
Потрапити в намет можна допомогою спеціальних сходів
Фото: Hennessey

Прохідність Hennessey Mammoth дозволяє вирушити в подорож по бездоріжжю. За бажання прохідність пікапа можна ще поліпшити, встановивши опційні 37-дюймові шини та сталеві бампери.

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Це не єдина модифікація Hennessey Mammoth 1000 TRX. Раніше також презентували шестиколісну версію пікапа.

Також Фокус писав, що аналогічні позашляхові кемпери підготувала і Toyota.