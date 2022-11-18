Екстремальний 1000-сильний пікап перетворили на найшвидший у світі будинок на колесах (фото)

Пікап Hennessey Mammoth 1000 TRX оснащений 1 000-сильним V8 та здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 с. У його кузові встановили розкладний намет.

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У США презентували новий Hennessey Mammoth 1000 TRX Overland Edition. Це найшвидший у світі будинок на колесах для любителів відпочинку далеко від цивілізації. Його подробиці розкрили на офіційному сайті компанії Hennessey.

[ + – ] У кузові розкладається намет Фото: Hennessey

Hennessey Mammoth 1000 TRX — тюнінгована версія пікапа Ram 1500 TRX. Потужність його 6,2-літрового компресорного V8 збільшена із 702 до 1 000 к. с., а піковий крутний момент досягає 1 314 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с.

У кузові швидкісного пікапа з'явилася спеціальна трубчаста конструкція, на яку помістили розкладний намет із діодним освітленням і ґанком-навісом для пікніка. Потрапити в нього можна за допомогою спеціальних сходів.

Крім того, з боків з'явилися кріплення для лопати та сокири. У кузові встановили 30-літровий бак із водою. Вартість такої опції складає 19 950 доларів.

[ + – ] Потрапити в намет можна допомогою спеціальних сходів Фото: Hennessey

Прохідність Hennessey Mammoth дозволяє вирушити в подорож по бездоріжжю. За бажання прохідність пікапа можна ще поліпшити, встановивши опційні 37-дюймові шини та сталеві бампери.

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Це не єдина модифікація Hennessey Mammoth 1000 TRX. Раніше також презентували шестиколісну версію пікапа.

Також Фокус писав, що аналогічні позашляхові кемпери підготувала і Toyota.