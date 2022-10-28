Хатинка на колесах: старий Citroen перетворили на оригінальний автобудинок (фото)

Citroen D850 отримав житловий модуль, що нагадує дерев'яну хату. Всередині обладнано п'ять спальних місць, кухня та санвузол, а для обігріву використовується буржуйка.

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У Великій Британії виявили дуже нестандартний Citroen D850 1937 року. Легку вантажівку радикально переробили та перетворили на вінтажний будинок на колесах. Наразі незвичайне авто виставили на продаж за 22 500 фунтів стерлінгів ($26 000). Про це пише сайт Autoevolution.

[ + – ] Житловий модуль виконаний із бруса Фото: autoevolution.com

Citroen більше виглядає, як хатинка на колесах. Річ у тому, що його збудував професійний тесляр, який спеціалізується на будівництві дерев'яних будинків. Житловий модуль збудований із бруса і навіть доповнений невеликим ґанком ззаду.

Інтер'єр нагадує старий дачний будиночок. Тут помістяться п'ятеро людей — двоє на розкладному дивані — і троє — на антресолі під стелею. За опалення відповідає грубка-буржуйка.

[ + – ] Автобудинок оснащений двигуном Land Rover [ + – ] Ззаду облаштований невеликий ґанок [ + – ] Усередині передбачено п'ять спальних місць [ + – ] Автобудинок обігрівається піччю-буржуйкою [ + – ] Кухня доповнена електроплитою

Також облаштована кухня з електроплитою та набором посуду, безліч шаф і навіть санвузол з душем та біотуалетом. Електроустаткування живиться від акумуляторів та сучасних сонячних батарей на даху.

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Автодім Citroen оснащений більше бензиновим двигуном від Land Rover 1974 року та 5-ступінчастою механічною КПП. Силова установка потребує ремонту, але автомобіль на ходу.

Раніше Фокус розповідав про найстаріший будинок на колесах у світі. Йому вже виповнилося 100 років.

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