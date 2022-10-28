Избушка на колесах: старый Citroen превратили в оригинальный автодом (фото)
Citroen D850 получил жилой модуль, напоминающий деревянную избу. Внутри обустроены пять спальных мест, кухня и санузел, а для обогрева используется буржуйка.
В Великобритании обнаружили очень нестандартный Citroen D850 1937 года. Легкий грузовик радикально переделали и превратили в винтажный дом на колесах. Сейчас необычное авто выставили на продажу за 22 500 фунтов стерлингов ($26 000). Об этом пишет сайт Autoevolution.
Citroen больше выглядит, как избушка на колесах. Дело в том, что его построил профессиональный плотник, специализирующийся на постройке деревянных домов. Жилой модуль построен из бруса и даже дополнен небольшим крыльцом сзади.
Интерьер напоминает старый дачный домик. Здесь поместятся пять человек – двое на раскладном диване – и трое – на антресоли под потолком. За отопление отвечает печка-буржуйка.
Также обустроены кухня с электроплитой и набором посуды, множество шкафов и даже санузел с душем и биотуалетом. Электрооборудование питается от аккумуляторов и современных солнечных батарей на крыше.Важно
Автодом Citroen оснащен более бензиновым двигателем от Land Rover 1974 года и 5-ступенчатой механической КПП. Силовая установка требует ремонта, но автомобиль на ходу.
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