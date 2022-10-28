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Авто

Избушка на колесах: старый Citroen превратили в оригинальный автодом (фото)

Citroen D850, Citroen D850 1937, дом на колесах, автодом Citroen
Дом на колесах построил профессиональный плотник

Citroen D850 получил жилой модуль, напоминающий деревянную избу. Внутри обустроены пять спальных мест, кухня и санузел, а для обогрева используется буржуйка.

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В Великобритании обнаружили очень нестандартный Citroen D850 1937 года. Легкий грузовик радикально переделали и превратили в винтажный дом на колесах. Сейчас необычное авто выставили на продажу за 22 500 фунтов стерлингов ($26 000). Об этом пишет сайт Autoevolution.

Citroen D850, Citroen D850 1937, дом на колесах, автодом Citroen Fullscreen
Жилой модуль выполнен из бруса
Фото: autoevolution.com

Citroen больше выглядит, как избушка на колесах. Дело в том, что его построил профессиональный плотник, специализирующийся на постройке деревянных домов. Жилой модуль построен из бруса и даже дополнен небольшим крыльцом сзади.

Интерьер напоминает старый дачный домик. Здесь поместятся пять человек – двое на раскладном диване – и трое – на антресоли под потолком. За отопление отвечает печка-буржуйка.

Автодом оснащен двигателем Land Rover Fullscreen
Автодом оснащен двигателем Land Rover
Сзади обустроено небольшое крыльцо Fullscreen
Сзади обустроено небольшое крыльцо
Внутри предусмотрены пять спальных мест Fullscreen
Внутри предусмотрены пять спальных мест
Автодом обогревается печкой-буржуйкой Fullscreen
Автодом обогревается печкой-буржуйкой
Кухня дополнена электроплитой Fullscreen
Кухня дополнена электроплитой
Автодом оснащен двигателем Land Rover
Сзади обустроено небольшое крыльцо
Внутри предусмотрены пять спальных мест
Автодом обогревается печкой-буржуйкой
Кухня дополнена электроплитой

Также обустроены кухня с электроплитой и набором посуды, множество шкафов и даже санузел с душем и биотуалетом. Электрооборудование питается от аккумуляторов и современных солнечных батарей на крыше.

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Автодом Citroen оснащен более бензиновым двигателем от Land Rover 1974 года и 5-ступенчатой механической КПП. Силовая установка требует ремонта, но автомобиль на ходу.

Ранее Фокус рассказывал про самый старый дом на колесах в мире. Ему уже исполнилось 100 лет.

Также мы писали, что в РФ украли дизайн украинского дома на колесах.