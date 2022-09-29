Стопроцентный плагиат: в РФ скопировали дизайн украинского дома на колесах (фото)

Новый российский прицеп-автодом Triton в малейших деталях повторяет украинский Lifestylecamper X-Line. Дизайн и конструкцию скопировали без разрешения компании-разработчика.

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В России нелегально скопировали украинский прицеп-автодом Lifestylecamper. Производство подделок под заказ наладили в Пятигорске. Об этом рассказал в Facebook один из основателей украинской компании Анатолий Бурбеза.

[ + – ] Российский прицеп-кемпер Triton Фото: Avito.ru [ + – ] Украинский Lifestylecamper X-Line

По словам Анатолия Бурбезы, российский прицеп Triton в точности повторяет одну из моделей Lifestylecamper. Его создатели заявляют, что он "спроектирован в лучших традициях авиамоделирования" и собирается вручную за 14-30 дней. Стоимость составляет около 600 тыс. рублей ($10 350).

[ + – ] Дизайн Lifestylecamper скопирован до малейших деталей Фото: Avito.ru

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Украинский автодом Lifestylecamper X-Line скопирован до малейших деталей вроде расположения диодной подсветки. У Triton такая же компоновка с кухней в заднем свесе, а в салоне установлены шкафы и небольшой монитор. Скорее всего, создатели российского кемпера каким-то образом раздобыли один из Lifestylecamper и воссоздали его без ведома компании-производителя.

[ + – ] В заднем свесе Triton обустроена кухня, как и в Lifestylecamper Фото: Avito.ru

Компания Lifestylecamper выпускает жилые прицепы уже не один год. Украинские кемперы активно продаются в Европе и США, а также принимают участие в международных выставках.

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