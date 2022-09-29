Стопроцентный плагиат: в РФ скопировали дизайн украинского дома на колесах (фото)
Новый российский прицеп-автодом Triton в малейших деталях повторяет украинский Lifestylecamper X-Line. Дизайн и конструкцию скопировали без разрешения компании-разработчика.
В России нелегально скопировали украинский прицеп-автодом Lifestylecamper. Производство подделок под заказ наладили в Пятигорске. Об этом рассказал в Facebook один из основателей украинской компании Анатолий Бурбеза.
По словам Анатолия Бурбезы, российский прицеп Triton в точности повторяет одну из моделей Lifestylecamper. Его создатели заявляют, что он "спроектирован в лучших традициях авиамоделирования" и собирается вручную за 14-30 дней. Стоимость составляет около 600 тыс. рублей ($10 350).Важно
Украинский автодом Lifestylecamper X-Line скопирован до малейших деталей вроде расположения диодной подсветки. У Triton такая же компоновка с кухней в заднем свесе, а в салоне установлены шкафы и небольшой монитор. Скорее всего, создатели российского кемпера каким-то образом раздобыли один из Lifestylecamper и воссоздали его без ведома компании-производителя.
Компания Lifestylecamper выпускает жилые прицепы уже не один год. Украинские кемперы активно продаются в Европе и США, а также принимают участие в международных выставках.
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