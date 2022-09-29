Стовідсотковий плагіат: у Росії скопіювали дизайн українського будинку на колесах (фото)

Новий російський причіп-автодім Triton у найменших деталях повторює український Lifestylecamper X-Line. Дизайн та конструкцію скопіювали без дозволу компанії-розробника.

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У Росії нелегально скопіювали український причіп-автодім Lifestylecamper. Виробництво підробок на замовлення налагодили у П'ятигорську. Про це розповів у Facebook один із засновників української компанії Анатолій Бурбеза.

[ + – ] Російський причіп-кемпер Triton Фото: Avito.ru [ + – ] Український Lifestylecamper X-Line

За словами Анатолія Бурбези, російський причіп Triton точно повторює одну з моделей Lifestylecamper. Його автори заявляють, що він "спроєктований у найкращих традиціях авіамоделювання" і збирається вручну за 14-30 днів. Ціна становить близько 600 тис. рублів ($10 350).

[ + – ] Дизайн Lifestylecamper скопійовано до найменших деталей Фото: Avito.ru

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Український автобудинок Lifestylecamper X-Line скопійований до найменших деталей на зразок розташування діодного підсвічування. У Triton таке ж компонування з кухнею в задньому звісі, а в салоні встановлені шафи та невеликий монітор. Найімовірніше, творці російського кемпера якось роздобули один із Lifestylecamper і відтворили його без відома компанії-виробника.

[ + – ] У задньому звісі Triton облаштована кухня, як і в Lifestylecamper Фото: Avito.ru

Компанія Lifestylecamper виготовляє житлові причепи вже не один рік. Українські кемпери активно продаються в Європі та США, а також беруть участь у міжнародних виставках.

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