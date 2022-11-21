Два поверхи та тераса: у Китаї презентували разючий автобудинок преміум-класу (фото)

Maxus Everest — розкішний будинок на колесах із житловим відсіком площею 18 кв. м. Усередині передбачені кухня, вітальня, спальня і лаунж-зона.

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Китайський концерн SAIC презентував нестандартний будинок на колесах Maxus Everest. Він уже доступний на батьківщині за ціною від 2,88 млн юанів ($400 000), а незабаром має з'явитися і в інших країнах, адже моделі Maxus активно експортують. Про це повідомляє сайт Digit News.

Розкішний автобудинок Maxus Everest побудований на базі вантажівки Genlion H6. Площу його житлового відсіку можна порівняти зі смарт-квартирою — 18 кв. м. Крім того, він двоповерховий — другий рівень піднімається за допомогою електроприводу.

[ + – ] Maxus Everest оснащений 330-сильним дизелем і повним приводом

На першому поверсі облаштовані вітальня та кухня. Тут встановлені зручні шкіряні крісла, диван і стіл із натурального дерева. Оснащення враховує холодильник, раковину, плиту та шафи з посудом.

Другий поверх відвели для спальні та лаунж-зони. Там знаходяться велике ліжко та кутовий диван, а на стіні закріплений великий телевізор. Крім того, передбачено розкладну терасу.

[ + – ] На першому поверсі облаштовані кухня та вітальня [ + – ] Крісла та дивани обшиті шкірою [ + – ] Оснащення враховує клімат-контроль та теплу підлогу [ + – ] Кухня доповнена плитою та раковиною [ + – ] На другому поверсі розміщена спальня [ + – ] У лаунж-зоні встановлено великий телевізор

Китайський будинок на колесах отримав клімат-контроль, теплу підлогу, систему фільтрації води. Електроустаткування живиться від літій-іонної батареї ємністю 29 кВт∙год: її можна заряджати від двигуна, електромережі чи сонячних панелей на даху.

Новий Maxus Everest оснащений 8,7-літровим 330-сильним турбодизелем розробки Iveco та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Витрата палива становить 30 л/100 км, тобто 300-літрового бака вистачає на 1 000 км пробігу.

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За доплату можна встановити ще один 300-літровий бак. Крім того, Maxus Everest пристосований для бездоріжжя — у його арсеналі повний привід із блокуваннями диференціалів, лебідка та позашляхова гума.

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