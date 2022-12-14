На аукціон виставили ексклюзивний 500-сильний суперкар Елвіса Преслі (фото)

Shelby 427 Competition Cobra поєднує в собі європейське шасі та величезний американський V8 на 500 к.с. Автомобіль здатний розвинути 300 км/год.

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У США на аукціоні RM Sotheby's продадуть дуже рідкісний Shelby 427 Competition Cobra 1965 року. За автомобіль можуть виручити від 1,5 до 2,5 мільйона доларів. Історію суперкара розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Автомобіль став героєм фільму "Вихідні в Каліфорнії" з Елвісом Преслі в головній ролі Фото: Sotheby’s

Оригінальний суперкар Shelby Cobra 427 — сама по собі дуже рідкісна модель, адже всього випущено менше 300 таких кабріолетів. Спорткар поєднував у собі британське шасі й дизайн із величезним американським Ford V8 об'ємом 7 літрів.

[ + – ] Суперкар оснащений 7,0-літровим 500-сильним V8 Фото: Sotheby’s

Гоночна версія Competition — набагато цінніша, адже всього випущено лише 23 таких авто. Їхній двигун форсували до 500 к.с., що дозволяло розвивати 300 км/год і розганятися до 100 км/год за 4 с. Крім того, спорткар оснащений покращеними гальмами.

[ + – ] За авто планують отримати від 1,5 до 2,5 мільйона доларів Фото: Sotheby’s

Shelby 427 Competition Cobra відзначилися численними перемогами у гонках, і команда Shelby у 1965 році навіть виграла чемпіонат світу FIA GT. Але саме цей автомобіль спочатку не брав участі в змаганнях — його використовували для фотосесій, автошоу по всій Америці та журналістських тест-драйвів.

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А ще 1966 року за кермо цього Shelby 427 Competition Cobra сів Елвіс Преслі. Справа в тому, що авто використовували на зйомках фільму "Вихідні в Каліфорнії", де король рок-н-ролу зіграв роль гонщика.

[ + – ] Кабріолет здатний розвинути 300 км/год Фото: Sotheby’s

Потім суперкар опинився в Мексиці, де таки взяв участь у кількох перегонах, але його пошкодила пожежа. Shelby Cobra відреставрували, і з того часу авто зберігалося в приватних колекціях і неодноразово змінювало власників.

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