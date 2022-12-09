Ціна $1,7 мільйона та 800 сил: презентовано найшвидший і найдорожчий Ford в історії (фото)

Новий Ford GT Mk IV обладнаний 800-сильним турбомотором та розвиває швидкість понад 350 км/год. Суперкар вартістю 1,7 мільйона доларів випустять лімітованою серією.

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Опубліковано перші фото Ford GT Mk IV. Трекове купе стане прощальною версією суперкара, який незабаром знімуть із виробництва. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

[ + – ] Усього випустять лише 67 таких суперкарів Фото: Ford

Новий Ford GT Mk IV 2023 — трибют однойменної моделі, яка виграла знамениту гонку "24 години Ле-Мана" у 1967 році. Усього вручну зберуть лише 67 таких екстремальних купе вартістю $1,7 мільйона — це найдорожче авто за всю історію американської марки.

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Суперкар Ford GT серйозно доопрацювали. Потужність турбодвигуна EcoBoost V6 збільшили з 660 до 800 к. с. Подробиці поки не розкривають, але відомо, що збільшений об'єм двигуна (у стандартній версії він дорівнює 3,5 л) та встановлені нові турбіни.

Характеристики Ford GT Mk IV також тримають у секреті, але відомо, що він стане найшвидшою моделлю бренду. Розгін до 100 км/год займе менше 3 секунд, а максимальна швидкість перевищить 350 км/год.

[ + – ] Потужність турбошістки EcoBoost підняли до 800 к. с. Фото: Ford

Автомобіль довший за стандартний Ford GT і отримав повністю нову адаптивну підвіску. Крім того, для нього розробили аеродинамічний пакет із обважуванням та великим заднім антикрилом та змінили дизайн передньої частини.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford GT попереднього покоління повернуть у виробництво. Суперкар випустять лімітованою серією.