Знаменитий спортивний Ford початку 2000-х повернуть у виробництво (фото)

Ford GT першої генерації випускали з 2004 по 2006 роки й всього зібрали трохи понад 4000 автомобілів. Суперкар є триб'ютом знаменитої моделі для перегонів GT40.

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[ + – ] Компанія GT1 викупила 30 незакінчених шасі авто у Ford

Новий Ford GT випускатиме компанія GT1 з Мічигану. Вона викупила у Ford 30 невикористаних шасі автомобіля та добудує суперкари. Вартість купе становитиме 1 мільйон доларів.

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Сучасний Ford GT істотно відрізнятиметься від оригіналу. Річ у тому, що автомобіль серйозно модернізують. Воно збереже знайомий ретро-дизайн у дусі легендарного Ford GT40 60-х років, але його кузов повністю виконають із карбону. Крім того, йому готують аеродинамічний пакет з обважуванням та величезним антикрилом.

[ + – ] Суперкар отримає аеродинамічний пакет з величезним антикрилом

Новий Ford GT стане легшим за оригінал, але на цьому доопрацювання не закінчаться. Автомобіль отримає величезний 7,0-літровий V8 від Roush Performance, доповнений двома турбінами. Потужність становитиме близько 1500 к. с. — Це майже втричі більше, ніж в оригіналу. Також купе Ford оснастять 6-ступінчасту секвентальну КПП.

[ + – ] Автомобіль оснастять 1500-сильним V8 твін-турбо

Нагадаємо, що суперкар Ford GT першої генерації презентували у 2003 році та випускали з 2004 по 2006 роки. Він став триб'ютом моделі для перегонів GT40, про яку зняли фільм "Аутсайдери".

Усього зібрано трохи понад 4000 таких купе з 550-сильним компресорним V8. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,8 с і розвиває 330 км/год. Зараз у продажу вже друге покоління Ford GT, причому суперкар готуються зняти з виробництва.

Раніше Фокус повідомляв, що у Польщі повернули у виробництво культовий суперкар McLaren F1. Авто випускають на замовлення дрібними партіями.